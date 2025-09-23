Zona d’Ombra: stasera su Rete Chiara gli studenti raccontano l’accorpamento Farinato–Colajanni

PUBBLICITÀ

Va in onda questa sera alle 20,40 su Rete Chiara (canale 82 del digitale terrestre) la seconda puntata di Zona d’Ombra, il format di approfondimento della redazione di EnnaLive condotto da Filippo Occhino.

Al centro della puntata l’accorpamento dei licei Farinato e Colajanni a Enna, raccontato dal punto di vista di chi lo ha vissuto da vicino. Ospiti in studio Nanni Marzo, presidente della Consulta provinciale degli studenti, e Nino Roccasalva, rappresentante degli studenti del Liceo Scientifico durante lo scorso anno scolastico.

Al termine della messa in onda, la puntata sarà disponibile su sito di Enna Live e i canali social correlati.