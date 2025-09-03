Zona d’Ombra: stasera la prima puntata su Rete Chiara con ospite Monia Parlato

Debutta questa sera, mercoledì 3 settembre, alle 20:45 su Rete Chiara (canale 82 del digitale terrestre) il nuovo format di approfondimento dal titolo “Zona d’Ombra” realizzato da Enna Live.
Protagonista della prima puntata sarà Monia Parlato, presidente del Comitato Senz’Acqua Enna, con cui si affronterà il tema dell’acqua nel territorio ennese e delle iniziative portate avanti dal Comitato.
Il programma, ideato e condotto da Filippo Occhino, vuole offrire uno spazio di confronto e riflessione sui principali temi che interessano il territorio.
La puntata sarà successivamente disponibile sul sito di Enna Live.