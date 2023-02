Zes: Venezia (Pd) sollecita le agevolazioni per le imprese delle aree interne

Con una interrogazione presentata all’Ars, di cui è primo firmatario insieme ai deputati del gruppo Pd, l’onorevole Fabio Venezia chiede al Governo regionale notizie in merito alle agevolazioni previste per le imprese localizzate nelle aree interne delle Zone Economiche Speciali (ZES).

“L’articolo 5 della legge regionale n°13 del 25 maggio 2022 – spiega il deputato – tra gli aiuti previsti prevede, in particolare, un contributo per determinate imprese che abbiano incrementato il numero dei propri lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per cui sono stati destinati rispettivamente ben 10 milioni di euro per il 2022 e 25 milioni di euro per il 2023. Considerato che già a giugno dell’anno scorso sono stati individuati i Comuni delle aree interne ricadenti nelle ZES oggetto delle suddette agevolazioni, chiediamo al presidente della Regione Siciliana Renato Schifani e all’assessore regionale alle attività produttive Edmondo Tamajo per quali ragioni non siano ancora stati emanati i decreti attuativi e consentire pertanto ai richiedenti di poterne usufruire”.