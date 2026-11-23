ZES Unica e aree produttive, Petralia (CISL): «Risorse positive per Enna e Gela, ma ora servono tempi certi e confronto stabile»

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«L’approvazione da parte del Dipartimento per il Sud delle graduatorie per il potenziamento delle infrastrutture e dei servizi nelle aree produttive della ZES Unica rappresenta un segnale positivo e un’opportunità importante anche per i nostri territori, a partire dai Comuni di Enna, destinatario di 1,425 milioni di euro, e di Gela, a cui vanno 1,555 milioni di euro. Si tratta di risorse utili per migliorare viabilità, accessibilità e servizi nelle aree artigianali e industriali, ma che ora vanno trasformate rapidamente in sviluppo concreto, nuovi investimenti e occupazione duratura». Così Carmela Petralia, segretaria generale della CISL Agrigento Caltanissetta Enna, commenta lo sblocco dei fondi destinati agli interventi nei Piani per gli insediamenti produttivi.

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«Adesso è fondamentale non perdere tempo e passare velocemente dalla fase della programmazione a quella della realizzazione dei cantieri – prosegue Petralia – garantendo tempi certi, efficienza amministrativa e un utilizzo rigoroso ed efficace delle risorse assegnate. Realtà come Enna e Gela, così come l’intero comprensorio nisseno ed ennese, hanno bisogno di una strategia di sviluppo organica e lungimirante, capace di tenere insieme ammodernamento infrastrutturale, rilancio industriale, sostenibilità ambientale e occupazione di qualità».

«Come CISL – conclude la segretaria – rilanciamo ancora una volta la necessità di attivare un confronto stabile e strutturato tra istituzioni, enti locali, sistema delle imprese e organizzazioni sindacali. Solo attraverso una governance condivisa e il pieno coinvolgimento delle parti sociali le opportunità offerte dalla ZES Unica potranno tradursi realmente in nuove attività produttive, lavoro stabile e prospettive concrete per trattenere e valorizzare i nostri giovani sul territorio».