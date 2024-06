Zappia confermato alla guida della sanità ennese: plauso della Cisl Medici

PUBBLICITÀ

La Cisl Medici di Enna plaude alla iniziativa della giunta regionale che ha confermato il dott. Mario Zappia per un triennio alla guida della sanità ennese.

PUBBLICITÀ

“Siamo convinti – comunicano il segretario provinciale Antonino Porto e il segretario aziendale Roberto Grimaldi – conoscendo le competenze e la capacità strategica, che saprà essere in grado di proseguire il processo di territorializzazione della sanità per come configurato dal DM 22 maggio 2022, nell’ottica di una integrazione ospedale territorio. Sono partite le centrali operative territoriali. I prossimi obiettivi saranno certamente la realizzazione dell’Ospedale di comunità e le case di comunità, la riduzione delle liste di attesa per l’erogazione delle prestazioni sanitarie, senza dimenticare la mission ospedaliera e l’integrazione nel policlinico universitario”.

“Progetti ambiziosi – proseguono – che proietteranno la sanità ennese verso una offerta di qualità e traguardi ambiziosi. Auspichiamo e come CISL medici rinnoviamo il massimo impegno e collaborazione per raggiungere, direzione e sanitari insieme, traguardi ambiziosi nell’interesse della comunità”.