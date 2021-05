YouPol: l’app della Polizia di Stato

YouPol è l’app della Polizia di Stato che consente di segnalare episodi di bullismo, droga, violenza domestica, per l’emergenza Coronavirus o altro.

L’applicazione permette di scegliere come fare la segnalazione, in modalità anonima o registrata, ma in ogni caso la Polizia di Stato la esaminerà nella stessa maniera. Si può scegliere il tipo di episodio, con una descrizione dell’accaduto, potendo pure allegare anche una foto scattata in tempo reale o prelevandola dalla galleria immagini del telefono. Il sistema in automatico rileverà la posizione. Registrandosi sarà consentito di seguire l’operato della Polizia di Stato in base alla segnalazione ricevuta, integrare le informazioni già trasmesse, se incomplete, e visualizzarle in qualsiasi momento.

Si tratta di un dispositivo molto importante che consente un utilizzo anche nella campagna antincendio, un triste fenomeno che annualmente affligge i territori (boschi e campi) della provincia di Enna, potendo segnalare in tempo reale un principio di incendio e consentendo in tal modo un immediato intervento delle Squadre Antincendio e delle Forze di Polizia, potendo geo localizzare in tempo reale la posizione del cellulare.