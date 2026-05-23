Winpoll: “Il sondaggio sulle elezioni comunali di Enna diffuso in queste ore è falso”

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In riferimento al documento circolato nelle ultime ore sui social network e tramite applicazioni di messaggistica, riportante il logo Wimpole e presunte “intenzioni di voto” relative alle elezioni amministrative del Comune di Enna del 24-25 maggio 2026, la società Wimpole precisa formalmente di non aver mai realizzato, commissionato né autorizzato tale sondaggio.

“Il materiale diffuso – comunica Winpoll – utilizza impropriamente il nome e il marchio della nostra società, associandoli a dati privi di qualsiasi validazione metodologica e totalmente estranei alla nostra attività professionale”.

Winpoll diffida pertanto chiunque dal continuare a diffondere, pubblicare o rilanciare il documento in questione, riservandosi ogni opportuna iniziativa a tutela della propria immagine, della propria reputazione professionale e del corretto svolgimento del confronto democratico.

“La diffusione di sondaggi falsi o attribuiti indebitamente a istituti demoscopici – prosegue Winpoll – rappresenta un comportamento grave, suscettibile di generare disinformazione e di alterare la corretta percezione dell’opinione pubblica. Invitiamo pertanto organi di stampa, operatori dell’informazione, pagine social e cittadini a verificare sempre l’autenticità delle rilevazioni pubblicate e a fare riferimento esclusivamente ai canali ufficiali della società Winpoll”.

Sul fatto è intervenuto il Comitato Elettorale di Vladimiro Crisafulli: “Abbiamo appreso che in queste ore è stato fatto circolare un presunto sondaggio, realizzato su carta contraffatta dell’istituto Winpoll, con l’attribuzione di risultati del tutto falsi relativi a indagini demoscopiche mai svolte. Si tratta di un episodio grave, finalizzato evidentemente a ingannare l’opinione pubblica e a tentare di condizionare il libero orientamento degli elettori nelle ultime ore prima del voto. Ringraziamo l’istituto Winpoll per la pronta e netta smentita, che conferma la totale falsità del documento diffuso e l’estraneità dell’istituto rispetto alla sua realizzazione e circolazione. Il Comitato elettorale di Vladimiro Crisafulli comunica che valuterà ogni azione necessaria, in tutte le sedi competenti, per la tutela della correttezza democratica, dell’immagine del candidato e del libero esercizio del voto da parte dei cittadini”.