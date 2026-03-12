Weekend instabile nell’Ennese, domenica attesa una nuova perturbazione

cielo nuvoloso
Il fine settimana si presenterà instabile nell’Ennese, con precipitazioni occasionali. Le piogge risulteranno più diffuse e consistenti nella giornata di domenica 15 marzo, quando il territorio sarà interessato dal transito di una nuova perturbazione.

Le temperature sono previste in diminuzione, soprattutto nei valori minimi: si registreranno circa 4°C nelle ore più fredde, mentre le massime si attesteranno tra 13°C e 16°C.

I venti saranno generalmente deboli, con possibili rinforzi nella giornata di domenica.

David Cartarrasa

Per approfondimenti sulle condizioni meteo nel territorio è possibile consultare i canali del Centro Meteorologico Piazza Armerina:

