Weekend instabile nell’Ennese, domenica attesa una nuova perturbazione

Il fine settimana si presenterà instabile nell’Ennese, con precipitazioni occasionali. Le piogge risulteranno più diffuse e consistenti nella giornata di domenica 15 marzo, quando il territorio sarà interessato dal transito di una nuova perturbazione.
Le temperature sono previste in diminuzione, soprattutto nei valori minimi: si registreranno circa 4°C nelle ore più fredde, mentre le massime si attesteranno tra 13°C e 16°C.
I venti saranno generalmente deboli, con possibili rinforzi nella giornata di domenica.
David Cartarrasa
