Weekend di sole e clima mite in provincia di Enna

Il fine settimana si preannuncia in gran parte soleggiato su tutta l’isola. Venerdì 24 ottobre, tuttavia, sono attese alcune precipitazioni sul settore nord-orientale della Sicilia, mentre sabato e domenica trascorreranno all’insegna del bel tempo, senza piogge.
Le temperature saranno in aumento grazie al consolidarsi dell’alta pressione: si supereranno i 20°C su gran parte del territorio, con punte oltre i 30°C nella giornata di domenica sulla Sicilia orientale, che risulterà la più calda del weekend. Possibili banchi di nebbia nelle ore più fredde, specie nelle vallate interne. I venti saranno in rinforzo, contribuendo a rendere l’atmosfera più dinamica.
Su Enna e provincia clima mite e cielo prevalentemente soleggiato.
David Cartarrasa