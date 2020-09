Volt Enna all’assemblea generale di Firenze

Il 12 e il 13 settembre scorsi Francesco Intraguglielmo, delegato e coordinatore della sezione ennese di Volt, movimento paneuropeo, progressista e liberale, ha partecipato all’Assemblea Generale a Firenze.

“Un incontro veramente ricco di contenuti – ha commentato Francesco Intraguglielmo, coordinatore di Volt Enna – ho avuto l’opportunità di confrontarmi con persone provenienti da tutte le parti d’Italia. Il gruppo ennese è apprezzato e conosciuto da tutti, ho avuto il piacere di raccontare alle altre realtà locali e alla direzione nazionale le attività che sono state svolte negli scorsi mesi e quelle in programma per il futuro. Non sono mancati scambi con le altre realtà coinvolte nelle prossime elezioni, abbiamo notato come fossero simili le necessità dei vari territori e abbiamo deciso di unire le forze per creare ancora più soluzioni efficaci, ecologiche e smart ai problemi dei nostri territori. Per ultimo ma non meno importante abbiamo dato sostegno al No al referendum costituzionale, che rimane l’unica posizione non populista, partecipando ad incontri sul tema a Firenze, mentre altri volontari si recavano a Roma per la mobilitazione nazionale”.