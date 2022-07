Voli cancellati per carenza di personale: Adiconsum tutela i diritti dei passeggeri

Adiconsum, l’associazione dei consumatori della Cisl, a seguito dell’annullamento di alcuni voli per carenza di personale delle compagnie aeree comunica che chi subisce questo disagio può intraprendere possibili azioni per eventuali risarcimenti.

“Ogni passeggero è protetto dalla normativa europea che stabilisce regole comuni in termini di assistenza e compensazione davanti a questo genere di imprevisti – dichiara Giuseppe Di Luca, presidente dell’Adiconsum Agrigento Caltanissetta Enna -. Sono numerose le cause che possono portare alla cancellazione di un volo e ogni viaggiatore può avvalersi dei propri diritti e, in alcuni casi, richiedere e ottenere anche un rimborso”.

“In caso di cancellazione del volo, ogni passeggero ha diritto a richiedere il rimborso del prezzo del proprio biglietto o la riprotezione su un altro volo, vale a dire la possibilità di essere imbarcati il prima possibile, o in una data successiva che sia conveniente al passeggero, su un volo alternativo in partenza verso la destinazione originale e con condizioni di viaggio simili,e in alcuni casi,se dovuto,un indennizzo per il danno subito – spiega Di Luca -. E’ fondamentale conservare il biglietto o la prenotazione effettuata tramite internet, la carta d’imbarco e gli scontrini di eventuali spese extra sostenute a causa dell’inconveniente, pasti effettuati, corse in taxi, eccetera”.

“Purtroppo anche a causa della pandemia, i servizi offerti dalle compagnie aree sono fortemente provati dalla mancanza di personale, e dunque a pagarne le conseguenze sono i consumatori e gli utenti che hanno necessità di usufruire di quei servizi – dichiara Emanuele Gallo, segretario generale Cisl AgClEn -. Negli ultimi tempi si rende, quindi, sempre più indispensabile affidarsi a chi può tutelare i propri diritti”.