VOI Academy 2026, anche gli studenti di Centuripe nel progetto formativo sull’ospitalità

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Si è conclusa la VOI Academy 2026, ospitata presso il VOI Floriana Resort di Simeri Crichi, in Calabria. Il progetto ha coinvolto circa 150 studenti provenienti da nove istituti alberghieri di Calabria, Sicilia e Puglia, confermando la dimensione interregionale dell’iniziativa, pensata per favorire il collegamento tra scuola e mondo del lavoro.

Durante la settimana formativa, gli studenti hanno preso parte alle attività operative dei principali reparti del resort, tra cui ricevimento, sala, bar e cucina, lavorando a fianco dei capi servizio della catena VOIhotels. L’obiettivo della VOI Academy è offrire agli istituti alberghieri un’occasione di confronto diretto con la realtà aziendale, permettendo ai partecipanti di mettere in pratica competenze tecniche, standard professionali e capacità relazionali in un contesto operativo.

L’esperienza è stata progettata in collaborazione tra VOI Hotels e il mondo della scuola, con l’intento di rafforzare il rapporto tra formazione e occupazione nel settore dell’ospitalità.

“Sicuramente, una intelligente politica scolastica di integrazione fra i saperi – quelli teorici e quelli pratici – e fra i due mondi, quello della scuola e quello dell’impresa, non può che migliorare il trend avviato dal nostro Istituto da tempo, confermando la validità e la spendibilità di un diploma come quello alberghiero che offre un reale inserimento nel mondo del lavoro”, dichiara il docente Antonio Sportaro, funzione strumentale FSL dell’Istituto Alberghiero “Don Pino Puglisi” di Centuripe.

Alla realizzazione dell’iniziativa ha contribuito anche la società Art Swiss Animazione, che ha curato momenti di intrattenimento e aggregazione durante la settimana, favorendo la partecipazione e l’interazione tra studenti, docenti e professionisti del settore.

La serata conclusiva si è svolta nel teatro del Floriana Resort, con la partecipazione degli studenti, dei docenti e degli operatori coinvolti nel progetto. L’appuntamento finale ha rappresentato un momento di sintesi del percorso svolto, dedicato al confronto sull’importanza della collaborazione tra istituti scolastici e imprese.

La VOI Academy si conferma così un’esperienza formativa orientata a sostenere l’ingresso dei giovani nel settore dell’ospitalità, attraverso attività pratiche, confronto professionale e collaborazione tra scuola e azienda.