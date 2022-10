Vittoria a Siracusa per DoSud Unione Rugby Enna

Buona la prima per DoSud Unione Rugby Enna nel campionato regionale di Serie C. Nella giornata di ieri, infatti, il club ha trionfato in trasferta 15 a 22 (2-4) contro la Syrako Rugby di Siracusa. I gialloverdi hanno portato a casa il risultato grazie alle mete di Paolo Nasca, Flavio Pirrera e alla doppietta di Emanuele Lucignano. L’incontro è stato un ottimo test per verificare le condizioni ed il lavoro portato avanti dal responsabile tecnico Emanuele Lucignano.

“Sono orgoglioso della mia squadra – ha dichiarato -. Oltre alla vittoria i ragazzi hanno avuto un’ottima preparazione atletica. Non è un punto di arrivo, ma è un punto di inizio. Ci prepareremo al meglio per le prossime sfide. Tatticamente la trequarti ha espresso un gioco fluido, anche grazie al sostegno del pacchetto di mischia. Tuttavia, ci sono stati alcuni errori”.