Virgo Fidelis, i Carabinieri celebrano la Patrona ad Enna, Nicosia e Piazza Armerina

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Nella giornata odierna l’Arma dei Carabinieri ha celebrato in tutta la provincia di Enna la propria Patrona, la Virgo Fidelis, commemorando contestualmente l’85° anniversario della gloriosa Battaglia di Culqualber e la “Giornata dell’Orfano”.

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Le celebrazioni hanno interessato i principali centri della provincia. Nel capoluogo, la solenne funzione religiosa è stata officiata presso l’Eremo di Montesalvo, alla presenza di una nutrita rappresentanza di Carabinieri in servizio e in congedo dell’Associazione Nazionale Carabinieri (A.N.C.). Analoghe e partecipate cerimonie si sono svolte a Nicosia, presso la Chiesa di San Michele, e a Piazza Armerina, nella chiesa di Sant’Antonio, curate dalle rispettive compagnie territoriali.

Al termine della Santa Messa celebrata a Enna, il Comandante Provinciale, Colonnello Alfredo Beveroni, ha preso la parola per rivolgere un sentito ringraziamento ai Frati francescani del Convento di Montesalvo per l’ospitalità e alle autorità provinciali intervenute. Nel suo discorso, l’alto Ufficiale ha sottolineato il profondo significato della ricorrenza, che unisce indissolubilmente tre dimensioni fondamentali per l’istituzione: quella religiosa, quella storica e quella sociale.

Sotto il profilo religioso, la devozione alla “Virgo Fidelis” affonda le sue radici nell’11 novembre 1949, data di promulgazione del Breve di Papa Pio XII, che accolse il voto unanime dei cappellani militari e dell’Ordinario Militare per l’Italia. Il titolo, ispirato al celebre motto araldico dell’Arma “Nei secoli fedele”, fu ufficializzato l’8 dicembre 1949, fissandone la ricorrenza al 21 novembre, giorno della Presentazione di Maria Vergine al Tempio.

L’aspetto storico è intrinsecamente legato al ricordo dell’eroica difesa del caposaldo di Culqualber, in Africa Orientale. La battaglia, iniziata il 6 luglio 1941, si concluse il 21 novembre successivo dopo mesi di strenua resistenza contro l’avanzata inglese. Nonostante l’accerchiamento e i ripetuti bombardamenti aerei condotti da oltre cinquanta velivoli nemici, seguiti dall’assalto di decine di migliaia di truppe avversarie, il Gruppo Carabinieri oppose una strenua difesa, cedendo solo dopo aver lasciato sul campo innumerevoli vittime. Per questo estremo atto di eroismo, l’Arma dei Carabinieri ricevette la Medaglia d’Oro al Valor Militare.

Infine, la dimensione sociale si rinnova con la “Giornata dell’Orfano”, un momento di vicinanza e solidarietà patrocinato dall’O.N.A.O.M.A.C. (Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei Militari dell’Arma dei Carabinieri), l’Ente morale che si occupa con instancabile dedizione del sostegno alle vedove e agli orfani dei militari dell’Arma.