Violenza sulle donne, a Troina il messaggio di aiuto arriva nelle case attraverso i sacchetti del pane

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Non un semplice ripetersi dell’iniziativa ma il credere fortemente che, portare un messaggio di aiuto e consapevolezza direttamente nelle case e sulle tavole delle famiglie, rompendo il muro del silenzio tra le mura domestiche, continua ad essere importante e fondamentale. È questo l’obiettivo della campagna di sensibilizzazione promossa anche quest’anno dall’assessorato alle politiche sociali e pari opportunità del Comune di Troina, guidato dall’assessora Silvana Romano, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne che si celebra domani, 25 novembre 2026.

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L’iniziativa prevede la distribuzione in tutti i panifici della città di sacchetti per il pane con una frase semplice e inequivocabile: “Per Molte Donne la Violenza è Pane Quotidiano. Non Sei Sola”, accompagnata dai riferimenti per chiedere aiuto, a partire dal numero nazionale antiviolenza e stalking 1522.

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“Qualche settimana fa abbiamo portato nelle scuole il progetto di sensibilizzazione e prevenzione contro la violenza di genere ‘Orme d’Ombra’, per aiutare i ragazzi a leggere quei comportamenti che spesso vengono scambiati per ‘grande amore’ o semplice gelosia, ma che in realtà sono forme di abuso psicologico e controllo – spiega la vice sindaca Romano -. Uscendo dalle aule, abbiamo voluto raggiungere le famiglie attraverso un gesto semplice e quotidiano, che tutte e tutti facciamo, come l’acquisto del pane. Anche quest’anno abbiamo scelto il pane perché rappresenta l’alimento che ogni giorno arriva nelle nostre case, anche in quelle case le cui donne escono poco o non escono mai. Quelle case che dovrebbero essere il luogo della protezione ma che, per troppe donne, è il teatro di un amore malato fatto di violenza e soprusi. Dobbiamo avere il coraggio di dire che la violenza non è solo uno schiaffo, ma ha mille sfaccettature. È il controllo ossessivo, la manipolazione psicologica, l’isolamento, l’umiliazione costante che erode l’autostima fino a far sentire una donna in trappola e in colpa”.

Accanto ai panifici, la rete di sensibilizzazione quest’anno coinvolgerà anche altri tipi di negozi della città, ai quali sono state fornite delle shopper dedicate, da consegnare alle clienti e ai clienti. Allargare la platea dei destinatari è anche in questo caso l’obiettivo. Un gesto semplice per trasformare oggetti di uso comune in strumenti di vicinanza e denuncia culturale.

“Quando si parla di violenza di genere – continua l’assessora Silvana Romano – c’è un altro aspetto su cui dobbiamo accendere i riflettori: la pretesa di possesso che non finisce nemmeno quando cessa una relazione. Questa dinamica è una delle forme più crudeli di abuso emotivo: usare la consapevolezza del sentimento altrui non con empatia, ma per esercitare potere anche dopo avere deciso di chiudere la relazione. Accade troppo spesso che chi decide di lasciare il partner pretenda anche di dettargli come debba sentirsi, imponendogli di ‘rassegnarsi’ in silenzio o decidendo come, quando e con chi debba rifarsi una vita. L’amore di chi resta viene usato come un’arma contro di lui. Ancora peggio, imporre all’ex ancora innamorato, di accettare il nuovo partner e pretendere di mantenere un rapporto ‘amicale’ è una forma sottile di crudeltà emotiva: serve a chi lascia, di sentirsi la coscienza apposto e non affrontare il dolore che ha causato, costringendo chi soffre a ingoiare il proprio dolore pur di non perdere del tutto il contatto. Con questi sacchetti e queste shopper entriamo in punta di piedi in ogni casa per dire a chi subisce che riconoscere il problema è il primo passo per salvarsi e che le istituzioni sono pronte ad ascoltare e proteggere. I servizi sociali del Comune sono sempre presenti ed attenti a chi vi si rivolge e lo sportello d’ascolto psicologico gratuito del Comune disponibile per qualsiasi grido d’aiuto”.

L’amministrazione comunale ringrazia tutti i panificatori e i commercianti che hanno accettato di trasformare le proprie attività in presidi civici di attenzione e solidarietà, con l’impegno di allargare la platea degli aderenti all’iniziativa a tutte le attività della città.