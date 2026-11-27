Violenza di genere, a Nicosia l’incontro «La violenza che non si vede»

PUBBLICITÀ PUBBLICITÀ

In occasione della Giornata contro la violenza sulle donne, la Polizia di Stato ha preso parte a diverse iniziative organizzate in territorio provinciale.

PUBBLICITÀ PUBBLICITÀ

In particolare, l’Ispettore della Polizia di Stato Rosanna Paradiso, in rappresentanza del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Nicosia, ha preso parte quale relatore al convegno “La violenza che non si vede” tenutosi a Nicosia ed organizzato dalla associazione “Obiettivo Famiglia Federcasalinghe”.

PUBBLICITÀ

La partecipazione numerosa e attenta della cittadinanza ha confermato l’importanza di iniziative come questa, fondamentali per promuovere una cultura del rispetto, dell’ascolto e della legalità.

La Polizia di Stato rinnova il proprio impegno quotidiano nel contrasto a ogni forma di violenza e nella tutela delle persone più vulnerabili, anche attraverso la diffusione di consapevolezza sui rischi delle nuove tecnologie.