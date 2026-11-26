Violenza di genere, a Enna un convegno su prevenzione e tutela delle donne

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In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la Polizia di Stato di Enna, in collaborazione con la Prefettura e l’Università degli Studi di Enna “Kore”, ha promosso un convegno interdisciplinare dedicato al fenomeno della violenza di genere.

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L’incontro ha rappresentato un’importante occasione di confronto e approfondimento, grazie al contributo di giuristi, psicologi e rappresentanti della Polizia di Stato, che hanno affrontato il tema da prospettive differenti, mettendo a disposizione competenze ed esperienze maturate nei rispettivi ambiti professionali.

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È emersa, in particolare, l’importanza di un approccio multidisciplinare e di una collaborazione costante tra istituzioni e professionalità diverse. Fare rete significa, infatti, condividere strumenti, conoscenze e responsabilità, affinché ogni donna possa trovare ascolto, protezione e adeguato supporto.

Contrastare la violenza di genere richiede un impegno quotidiano che non può esaurirsi nella risposta repressiva, ma deve partire dalla prevenzione, dalla sensibilizzazione e dalla promozione di una cultura fondata sul rispetto e sulla parità: solo attraverso un impegno condiviso è possibile costruire una rete capace di prevenire la violenza e proteggere concretamente le vittime.