Violenza contro le donne, a Enna un incontro sulle reti di solidarietà e tutela

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In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il prossimo 25 novembre alle ore 18:30, gli spazi di Al Kenisa ad Enna ospiteranno un appuntamento dedicato all’approfondimento e al confronto sul tema della violenza di genere.

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“Oltre la violenza: reti di solidarietà e tutela al femminile” segna il primo appuntamento pubblico promosso sotto la guida della nuova presidente, l’avv. Ambra Turco, ed è organizzato dal Circolo Arci Petra in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Enna, il Comitato Pari Opportunità, le associazioni DonneInsieme – Sandra Crescimanno e CO.TU.LE.VI. e la Cooperativa Sociale Etnos.

Una scelta significativa con cui la nuova presidenza inaugura il proprio percorso associativo partendo da un tema urgente e centrale, con l’obiettivo di creare un momento di dialogo aperto alla cittadinanza che unisca l’impegno sociale e culturale dell’associazionismo alle competenze giuridiche, psicologiche e di tutela delle donne.

Al centro dell’iniziativa vi sarà soprattutto ciò che accade dopo la violenza, una dimensione spesso meno visibile nel dibattito pubblico, ma decisiva per consentire alle donne di ricostruire la propria vita. Dall’accoglienza all’assistenza psicologica, dai percorsi di protezione e di autonomia agli strumenti di tutela giuridica, l’obiettivo è approfondire il funzionamento delle reti di sostegno e l’importanza di una risposta integrata, capace di accompagnare concretamente le vittime oltre la fase dell’emergenza.

La scelta della data non è casuale: il 25 novembre rappresenta ogni anno una tappa fondamentale per richiamare l’attenzione pubblica su un fenomeno strutturale che richiede prevenzione, ascolto, strumenti concreti di protezione e una presa di coscienza collettiva. Mettere insieme la voce di un presidio culturale come il Circolo Arci Petra e quella del mondo forense, insieme alle esperienze delle associazioni e delle professioniste impegnate quotidianamente sul territorio, significa offrire alla città chiavi di lettura chiare sia sul piano culturale sia su quello dei diritti e delle tutele.

Fare rete significa anche superare la frammentazione degli interventi, costruendo un rapporto stabile tra associazioni, professionisti, istituzioni e servizi territoriali. La violenza di genere, infatti, non può essere affrontata esclusivamente come un’emergenza individuale, ma richiede una responsabilità collettiva, capace di promuovere una cultura del rispetto, della libertà e dell’autodeterminazione femminile.

L’appuntamento si propone, dunque, come un’occasione per informarsi, confrontarsi e costruire maggiore consapevolezza attorno a una questione che riguarda l’intera comunità. Perché contrastare la violenza non significa soltanto intervenire quando si manifesta, ma costruire le condizioni sociali e culturali affinché ogni donna possa vivere libera, sicura e pienamente autonoma.