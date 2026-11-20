Violenza contro le donne, a Enna tre appuntamenti il 25 novembre tra incontri, sensibilizzazione e spettacoli

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In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, di mercoledì 25 novembre, la Prefettura di Enna − in collaborazione con le altre istituzioni del territorio − ha in programma diverse iniziative dedicate alla sensibilizzazione e alla partecipazione attiva della comunità intorno ai valori del rispetto, della libertà e della parità di genere.

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La giornata si aprirà alle ore 9.30 presso l’IIS «N. Colajanni – P. Farinato» di Enna, con un incontro con l’autrice Maricla Di Dio, rivolto agli studenti degli istituti superiori ennesi, con i quali la scrittrice rifletterà sui temi della libertà, dell’emancipazione e del rispetto degli altri.

Il secondo appuntamento si terrà alle ore 14.30 presso l’Auditorium «N. Colajanni» dell’Università degli Studi di Enna «Kore». L’incontro sarà dedicato al ruolo della collaborazione istituzionale quale strumento di costruzione della rete di contrasto alla violenza di genere e di attenzione ai territori, alle buone prassi e alla cittadinanza attiva. Al termine dell’iniziativa sarà inoltre inaugurata la «Stanza tutta per sé», luogo protetto, realizzato in collaborazione con l’Associazione Soroptmist, dedicato alle donne ed ubicato presso il complesso «G. Boris Giuliano» della Questura di Enna.

La giornata si concluderà alle ore 21.00, presso il Salone di Rappresentanza della Prefettura, con l’evento «Il genio femminile – Creatività, autonomia e libertà come strumenti di emancipazione».

L’iniziativa, aperta a tutta la cittadinanza, prevede un momento di confronto con le artigiane della CNA di Enna e le imprenditrici di Confcommercio di Enna, seguito da uno spettacolo inedito di Sand Art a cura dell’artista Stefania Bruno dal titolo, «Trame di luce: il genio femminile».

Le diverse iniziative vogliono essere l’occasione non solo per mantenere alta l’attenzione su un fenomeno di grave emergenza sociale, ma anche per valorizzare positivamente il genio e l’identità femminile quali strumenti di emancipazione da ogni forma di violenza.