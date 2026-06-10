“Vinibuoni d’Italia”, il maestro assaggiatore ennese Tommaso Scavuzzo valuta i vini dell’Etna

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Una tre giorni per valutare quasi 200 vini dell’area centro orientale compresa l’Etna. E’ stata la missione di Sergio Scarvaci, maestro assaggiatore dell’Onav e delegato della sezione di Modena che, per conto della guida Touring club ha mappato, assieme ad un altro maestro assaggiatore di Enna, Tommaso Scavuzzo, e la maestra assaggiatrice Maria Luisa Frignani, i campioni vinicoli. La sessione di degustazione si è tenuta nei locali della pro loco di Milo con la collaborazione di Cristina Cocuzza, conoscitrice del territorio e delle cantine dell’Etna, che si è occupata dell’anonimizzazione dei campioni e del servizio.

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La guida del Touring club “Vinibuoni d’Italia” è l’unica guida ai vini autoctoni per un viaggio nella tradizione dei territori. Ogni vino, fornito dalle cantine che vogliono essere valutate, viene assaggiato e sottoposto ad un esame visivo, olfattivo e gustativo e votato con un punteggio in stelle che va da 2 a 5. Chi raggiunge il massimo dei voti concorre ad una finale, con una ulteriore valutazione, che apre le porte alla qualifica di miglior vino insignito dalla “corona .

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“E’ un percorso interessante che attraverso il bicchiere fa conoscere, a noi che dobbiamo valutare, aziende e produttori – dice Scarvaci –. Questa prima degustazione, alla quale ne seguirà un’altra, nei prossimi mesi, per valutare i vini dell’altro versante della Sicilia, ci restituisce un paesaggio di ottime cantine e prodotti eccellenti che confermano quanto sia cresciuta la cultura vitivinicola in Sicilia”.

Nella maggioranza dei casi, i giudici, infatti, hanno assaggiato vini che rispettano la tradizione dei territori e dei vitigni e vinificati bene.

I prossimo appuntamento è a Monreale a fine giugno, dove al gruppo si unirà l’enologo e maestro assaggiatore Giovanni Giardina per completare la mappatura regionale.