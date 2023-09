Villarosa: Zaffora nominato commissario della Nuova DC

PUBBLICITÀ

Riccardo Angelo Zaffora, consigliere comunale, è stato nominato commissario della Nuova DC per il comune di Villarosa. La nomina è stata firmata dal segretario nazionale Totò Cuffaro. A l’ex presidente del consiglio comunale Zaffora toccherà il compito, assieme alla neo eletta al consiglio nazionale Caterina Seminara, ex sindaco di Villarosa, di riorganizzare la DC sul territorio comunale.

DC che probabilmente sarà presente anche all’interno del consiglio comunale con la formazione di un nuovo gruppo, considerato che l’assessore Alberto Di Nicolò ha già aderito da qualche mese al partito di Cuffaro.

“Di ritorno dal congresso regionale della Democrazia Cristiana – ha dichiarato Zaffora – non potevo non fermarmi a riflettere. È stato un giorno molto pieno, intenso e di grande spessore etico sociale, per tutti i temi che si sono trattati. Con oggi si è scritta una nuova pagina di storia, dando vita alla classe dirigente della nuova DC basata sui giovani, sulla famiglia e dando spazio alle donne. Un grazie particolare va fatto al segretario nazionale Totò Cuffaro che ha reso contagioso e possibile un sogno, quello di dar vita a tutto ciò. Mi sento onorato di aver ricevuto un incarico delicato quale quello di commissario di partito per Villapriolo e Villarosa. Ruolo che adempirò con grande responsabilità, ricambiando la fiducia e la stima che hanno avuto in me sia la consigliera nazionale dott. Caterina Seminara che il segretario nazionale On. Cuffaro. E come disse Martin Luther King ‘è sempre il momento giusto per fare quello che è giusto’. Infine, rivolgo anche un saluto ai tanti amici villarosani e villapriolesi, dai quali mi aspetto collaborazione e sostegno. Spero di non deludere – ha concluso Zaffora – tanta aspettativa anche se il compito è impegnativo. Ma non partiamo da zero. La DC a Villarosa ha avuto sempre radici forti e profonde. Può ritornare ad essere quella grande famiglia all’interno di un partito libero, aperto e plurale”.