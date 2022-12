Villarosa: tutto pronto per il “Villaggio di Babbo Natale”

Aprirà le porte a bambini ed adulti giovedì e venerdì, dalle 18.30 alle 22, a Villarosa il “Villaggio di Babbo Natale”, un mondo fantastico in cui poter respirare la magica atmosfera natalizia. Finanziato e realizzato interamente da Avis Villarosa, Associazione Culturale “Rosa Ciotti”, Don Bosco 2000 ed Agesci Villarosa 1, il villaggio e i mercatini di Natale saranno realizzati presso il Centro Sociale “Falcone- Borsellino”, messo a disposizione dal Comune.

I volontari hanno lavorato per allestire un paesaggio nordico in cui, prima di arrivare alla casa di Babbo Natale, simpatici elfi accoglieranno i bambini presso l’ufficio postale, dove potranno scrivere la loro letterina e doneranno pop corn, caramelle e zucchero filato per addolcire la visita al villaggio. Non mancheranno il “Polar Express”, l’angolo polare con simpatici gonfiabili, una slitta a grandezza naturale e una zona dedicata ai selfie natalizi. Alla fine del percorso, i bambini incontreranno Babbo Natale nella sua dimora e riceveranno un certificato di “bravi bambini”.

I responsabili delle associazioni si dicono soddisfatti, ancor prima di vedere le famiglie affollare il villaggio, perché questa iniziativa è stata motivo di collaborazione ed integrazione tra realtà che si impegnano per il bene della comunità. All’uscita del villaggio, il cui ingresso è gratuito, si potranno acquistare manufatti realizzati da associazioni locali.