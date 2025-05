Villarosa tra libri e cinema: nasce il Circolo di Lettura “Le scrittrici del Novecento” e al via la rassegna DOC

PUBBLICITÀ

Promuovere la lettura, recuperare la memoria culturale e dare voce alle grandi scrittrici del secolo scorso: sono questi gli obiettivi del nuovo Circolo di Lettura “Le scrittrici del Novecento”, che sarà inaugurato oggi, lunedì 19 maggio, alle ore 18:00 presso la Biblioteca Comunale “Vincenzo De Simone” di Villarosa. L’iniziativa rientra nel progetto Biblioinsieme promosso dal Comitato di Enna della Società Dante Alighieri, in partenariato con i Comuni di Enna, Aidone, Calascibetta e Villarosa, insieme a numerose associazioni del terzo settore. Il progetto, si ricorda, è sostenuto dalla Fondazione Con il Sud e dal Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura.

Ideato e coordinato da Concetta Bellomo, il Circolo di Lettura nasce dal desiderio di riportare al centro dell’attenzione autrici straordinarie che, nonostante importanti riconoscimenti, sono spesso rimaste ai margini delle antologie scolastiche e della memoria collettiva.

«Per molti, forse troppi anni, il lavoro delle scrittrici non è stato riconosciuto a dovere – afferma Concetta Bellomo -. Parliamo di donne che hanno raccontato la storia e la società del Novecento, vincitrici di premi letterari e testimoni di vite e contesti storicamente fondamentali. Eppure fanno ancora fatica a essere studiate, ricordate, celebrate. Questo Circolo vuole dare loro il giusto riconoscimento».

Il progetto proporrà la lettura e l’approfondimento di una selezione di romanzi, saggi e autobiografie, italiani e internazionali, che offriranno spunti di riflessione sulla storia, la politica, la lingua e la scrittura stessa. Gli incontri si svolgeranno una volta al mese e saranno ospitati presso la Biblioteca comunale, che metterà a disposizione i testi. In caso di copie insufficienti, sarà attivata una rete di collaborazione con altre biblioteche o si ricorrerà a formati digitali. La lista delle opere potrà essere aggiornata in base alle proposte dei partecipanti.

«È importante non limitarsi a leggere solo autrici italiane. La cultura, come il pensiero, non deve avere confini – continua Bellomo –. Questioni di nazionalità non possono diventare un nuovo limite, proprio come quelle di genere».

Sempre a Villarosa prenderà il via “DOC – Rassegna Itinerante del cinema d’autore in Sicilia”, con il primo appuntamento previsto per mercoledì 21 maggio alle ore 18:00 presso la Biblioteca comunale. Saranno proiettati cortometraggi che raccontano la Sicilia attraverso i suoi miti, le credenze popolari e la spiritualità. La direzione artistica è affidata all’esperto di cinema Beppe Manno.

Entrambi gli eventi, l’inaugurazione del Circolo e l’apertura della rassegna cinematografica, vedranno la partecipazione del Sindaco Francesco Costanza, dell’Assessore alla Cultura Alberto Di Nicolò, dell’ideatrice e coordinatrice del Circolo Concetta Bellomo, e di Pietro Colletta, docente dell’Università di Palermo e presidente del Comitato di Enna della Società Dante Alighieri.