Villarosa, torna la pallavolo grazie alla collaborazione tra Muse Scalze e Scuola Calcio

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Lo sport, la promozione sociale e la cultura del dono si uniscono a Villarosa per offrire ai più giovani una nuova opportunità di crescita. Nasce così il progetto che riporta la pallavolo in paese, frutto della sinergia tra l’associazione Muse Scalze APS e la Scuola Calcio di Villarosa.

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L’iniziativa, presentata presso il Palatenda, nasce da un’idea di Sabina Cipriano, presidente di Muse Scalze, e vede la stretta collaborazione di Silvia Zangara, presidente della Scuola Calcio e gestrice della struttura. Quest’ultima, assente per motivi personali, ha affidato il proprio entusiasmo a un messaggio letto dalla delegata Selenia Costanza: “Con immensa gioia annunciamo questa collaborazione per far tornare a volare la palla sopra la rete nella nostra palestra. Non è solo sport: è rinascita, aggregazione e futuro per i nostri ragazzi”.

L’obiettivo cardine è contrastare la sedentarietà e l’isolamento legati al mondo virtuale, riportando i bambini alla vita reale attraverso il gioco e le relazioni. Il percorso prenderà vita anche grazie all’impegno gratuito di alcune ex giocatrici, che metteranno a disposizione competenze ed esperienza.

“Il nostro intento non è creare campioni di Serie A, ma campioni di vita – spiegano i promotori – capaci di rispettare le regole, gli altri e il valore dello stare insieme”.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto dalla presidente Cipriano alle famiglie per la fiducia accordata.

L’evento ha visto anche il fondamentale contributo dell’AVIS di Villarosa, che ha donato le maglie da gioco, cogliendo l’occasione per sensibilizzare i presenti sul valore della donazione del sangue come gesto di cittadinanza attiva.

Presenti all’incontro anche le istituzioni locali: il vicesindaco Alberto Di Nicolò, la presidente del Consiglio comunale Pignato e l’assessore Taravella hanno portato i saluti del sindaco Costanza, esprimendo un forte plauso all’iniziativa.

“Come Amministrazione siamo felici di sostenere questi progetti – ha detto il vicesindaco Di Nicolò – perché investire nei giovani significa investire nel domani. Forse tra loro ci saranno dei campioni, ma soprattutto speriamo che crescano persone unite e capaci di fare squadra anche nella vita”.

Il progetto guarda già al futuro, con nuove collaborazioni in cantiere per ampliare la rete sociale e offrire sempre più opportunità alla comunità di Villarosa.

Giacomo Lisacchi