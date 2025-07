Villarosa: successo per il Convento dei Cappuccini nel censimento FAI “I Luoghi del Cuore”

PUBBLICITÀ

Il 12 giugno si è chiuso il dodicesimo Censimento FAI de “I Luoghi del Cuore”, dedicato alla cura e alla valorizzazione dei luoghi italiani più amati, nel 500° della fondazione.

Dietro il censimento del FAI c’è uno scoprire il senso civico e l’amore per gli edifici intrisi di storie, di sentimento e di memorie non solo del passato ma per il futuro. Anche Villarosa ha partecipato al censimento con il convento dei Cappuccini, raggiungendo ben 3188 voti. Un risultato straordinario che l’ha posizionata al 178° posto nella graduatoria generale e al 360° posto in quella delle chiese.

A tal proposito, lunedì scorso il FAI ha incontrato i volontari villarosani, che hanno lavorato per rendere visibile e riconoscibile il convento, congratulandosi per il risultato raggiunto. All’incontro erano presenti il parroco della Chiesa Madre, don Cateno Regalbuto, con alcuni parrocchiani che hanno collaborato nella raccolta dei voti, il sindaco Francesco Costanza, il presidente del consiglio Lorena Pignato, gli assessori Taravella e Di Nicolò, il ministro dei francescani Aldo Sollima e il rappresentante provinciale del FAI Antonio Aveni con alcuni sostenitori.

Positivo il commento di Aveni che nel raccontare la storia di alcuni luoghi votati come “luoghi del cuore” ha elogiato la posizione del sito villarosano per aver raggiunto un traguardo inaspettato. Questo permetterà, infatti, di accedere alla fase successiva del bando Fai per provare a ricevere un contributo di circa 12 mila euro per la valorizzazione del convento.

“Quella della Fai – ha detto don Cateno Regalbuto – può essere una opportunità. Sappiamo che la possibilità di accedere al concorso è molto dura ma siamo certi che anche noi possiamo confrontarci con i migliaia di siti votati in tutta Italia. Grazie a chi ci crede e a chi si è sacrificato per tutto questo”.

“Questa grande azione di democrazia partecipata – ha sottolineato invece il sindaco Costanza – ha visto impegnati, cittadini, associazioni e gruppi scout. L’amministrazione è già impegnata con una proposta progettuale incentrata al recupero e alla valorizzazione del convento dei cappuccini. Ma questa è un’occasione preziosa per preservare e rilanciare il patrimonio storico di Villarosa, insieme a istituzioni, cittadini e associazioni”.

Giacomo Lisacchi