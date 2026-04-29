Villarosa, studenti premiati per il progetto “Pretendiamo Legalità”

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Si è svolto oggi, presso l’Istituto Comprensivo “De Amicis” di Villarosa, l’incontro conclusivo del progetto “Pretendiamo Legalità”, promosso dalla Polizia di Stato con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani sui temi della legalità, del rispetto reciproco e della prevenzione del bullismo.

Nel corso della mattinata sono stati premiati gli elaborati realizzati dagli alunni sul tema del bullismo, frutto di un percorso educativo sviluppato attraverso una serie di incontri tenuti presso l’Istituto durante l’anno scolastico. Le attività hanno rappresentato un’importante occasione di confronto e riflessione per gli studenti su tematiche fondamentali nel loro percorso di crescita personale e civile.

Tra i lavori presentati, particolare riconoscimento è stato attribuito al cortometraggio realizzato dagli studenti, selezionato a livello provinciale per partecipare al concorso nazionale bandito dalla Polizia di Stato nell’ambito del progetto “Pretendiamo Legalità”.

Alla cerimonia ha preso parte il Questore di Enna, che ha voluto incontrare personalmente gli alunni per congratularsi con loro e consegnare i premi, esprimendo apprezzamento per l’impegno, la sensibilità e la creatività dimostrati nei lavori realizzati.

Nel suo intervento, il Questore ha inoltre rivolto un ringraziamento al dirigente scolastico, Marinella Adamo, per l’attenzione dedicata ai temi della legalità e della formazione dei giovani, nonché al professore responsabile delle attività progettuali svolte dagli alunni, Alessandra Gaetano, per il prezioso lavoro educativo e organizzativo portato avanti nel corso dell’iniziativa.

La giornata odierna ha rappresentato un significativo momento di condivisione e valorizzazione del ruolo della scuola e delle istituzioni nella promozione della cultura della legalità e del rispetto tra i giovani.