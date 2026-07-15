Villarosa, scontro politico sul vicesindaco Ippolito: l’opposizione chiede le dimissioni

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Si apre a Villarosa il confronto politico sulla posizione del vicesindaco Giuseppe Ippolito. I consiglieri comunali di opposizione Stefania Cantella, Giuseppe Fasciana e Giuliana Maria Ferrara chiedono la revoca della nomina e le dimissioni dell’esponente del Partito Democratico. Il sindaco Francesco Antonino Cateno Costanza, rispondendo alla nota presentata dai tre consiglieri il 29 giugno, riferisce che sono in corso riflessioni sulla posizione del vicesindaco.

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«Il 29 giugno – con una nota indirizzata al Sindaco, alla Presidente del Consiglio comunale e ai due capigruppo di maggioranza – abbiamo chiesto spiegazioni in merito all’assenteismo del Vicesindaco del Comune di Villarosa», affermano Cantella, Fasciana e Ferrara.

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I tre consiglieri intervengono dopo la risposta ricevuta dal primo cittadino: «Oggi il Sindaco di Villarosa, colui che da tre anni permette all’Ippolito di pregiarsi della carica di vicesindaco, ha sconfessato in toto quanto riferito da Giuseppe Ippolito (PD) agli organi di stampa nel vano tentativo di smentire le nostre “accuse”. Un anno e mezzo fa avevamo già rilevato la mancanza di coerenza e di costanza dell’Ippolito nello svolgere il proprio ruolo ed oggi più che mai, visto anche quanto affermato dal Sindaco Costanza, ci chiediamo per quale motivo ancora non sia stata revocata la nomina di vicesindaco».

Nella risposta indirizzata ai consiglieri, il sindaco Costanza conferma innanzitutto la permanenza in carica di Ippolito: «Ad oggi, il dott. Giuseppe Ippolito è il Vicesindaco del Comune di Villarosa».

Il primo cittadino interviene quindi sulla partecipazione del vicesindaco alle deliberazioni della Giunta: «In merito alle ragioni per cui il dott. Ippolito ha votato solo 6 delibere su 52 nel corso del 2026, vi rappresento che le ragioni di tale scelta non mi sono state comunicate. Colgo comunque l’occasione per precisare che l’attività amministrativa non ha subito né rallentamenti né interruzioni. Vi rappresento, inoltre, che il dott. Ippolito non ha prodotto alcuna giustificazione in merito alle sue assenze».

Per quanto riguarda la mancata partecipazione agli eventi promossi dal Comune, Costanza precisa: «In merito alle ragioni per cui il dott. Ippolito non presenzia alle manifestazioni organizzate dall’Amministrazione, vi rappresento che non mi sono state comunicate le ragioni di tali assenze».

Il sindaco affronta anche il tema della presenza del vicesindaco a iniziative organizzate fuori dal territorio comunale: «Il dott. Ippolito non mi ha reso edotto delle sue partecipazioni a manifestazioni organizzate in altri Comuni, pertanto, non avendomi mai informato in merito, ritengo che vi abbia partecipato a titolo personale».

Sulla posizione politica e amministrativa di Ippolito, il primo cittadino afferma: «Al momento sono in corso riflessioni in merito alla posizione del dott. Ippolito, riflessioni che sto elaborando in ragione del rapporto fiduciario che costituisce il presupposto dell’incarico di Vicesindaco».

Costanza aggiunge infine che «ad oggi, non risulta che il Vicesindaco abbia rinunciato all’indennità di funzione».

La risposta del sindaco non modifica la posizione dei tre consiglieri, che chiedono direttamente le dimissioni di Ippolito: «Sembrano lontani i tempi in cui, con mascherina anti-covid raffigurante il volto dell’attuale Sindaco, l’Ippolito si autoproclamava come l’unico amministratore presente, propositivo e in grado di risollevare le sorti della nostra comunità. Per onorare la carica che ricopre e salvare la faccia, Giuseppe Ippolito non deve fare altro che rassegnare immediatamente le dimissioni e chiedere scusa ai suoi elettori per non essere stato in grado di adempiere al ruolo di vicesindaco».

Cantella, Fasciana e Ferrara chiedono inoltre una presa di posizione agli altri destinatari della nota: «Nessuna risposta, ancora, è pervenuta dagli altri destinatari della nota da noi interpellati sia per il ruolo di indirizzo e controllo politico-amministrativo (art. 42 TUEL) proprio del Consiglio sia perché vorremmo conoscere il pensiero dei compagni di partito dell’Ippolito e, soprattutto, di chi in passato spalleggiava l’attuale vicesindaco e non perdeva occasione di sindacare sull’operato dei vari assessori rivendicando il ruolo di indirizzo e controllo proprio del consigliere comunale».

Nella parte conclusiva della sua risposta, il sindaco Costanza propone una riflessione sul quadro politico locale: «Le prossime scadenze elettorali stanno rendendo sempre più leggibili gli schieramenti e le alleanze che si vanno formando. È significativo osservare come coloro che, nella precedente esperienza amministrativa, hanno rappresentato i principali elementi di contrasto e di conflittualità interna, contribuendo, a mio giudizio, a compromettere la stabilità e l’efficacia dell’azione di governo dell’Amministrazione Fasciana, oggi si ritrovino nello stesso percorso politico. Quelle stesse esperienze sembrano aver trovato una sintesi attorno ad una comune linea politica. È un dato che ritengo significativo e che ciascun cittadino potrà valutare liberamente. Per quanto ci riguarda continueremo a dedicarci esclusivamente all’amministrazione del Comune con equilibrio, senso delle istituzioni e rispetto del mandato ricevuto, lasciando ai cittadini il compito di giudicare, al momento opportuno, i risultati conseguiti e la credibilità delle diverse proposte politiche».