Villarosa, salute mentale: gli utenti de “La Rinascita” protagonisti di un incontro con l’Inner Wheel

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Un messaggio potente di speranza, bellezza e lotta allo stigma che ancora troppo spesso circonda la salute mentale. È quello che è risuonato ieri alla Comunità Terapeutica Assistita (CTA) “La Rinascita” di Villarosa, teatro di un incontro intenso e toccante. L’evento è stato promosso dall’Inner Wheel Club (distretto di Avola-Pachino e Noto), che ha voluto incontrare gli utenti della struttura, rendendoli protagonisti assoluti attraverso il racconto delle loro storie di vita vissuta.

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Alla cerimonia ha preso parte una nutrita delegazione di donne del club service, guidata dalla presidente Laura Maccarrone, insieme al sindaco di Villarosa, Franco Costanza, e all’assessore Michelangelo Taravella. L’incontro è stato coordinato dal dirigente medico, il dottor Giovanni Speciale, e dalla psicologa e psicoterapeuta Nella Tiralongo.

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La comunità “La Rinascita” accoglie attualmente venti persone impegnate in percorsi di riabilitazione psichiatrica. Come hanno spiegato i due professionisti che guidano la struttura, manifestazioni di questo tipo non sono semplici momenti di svago, ma una vera e propria estensione del trattamento terapeutico, capace di unire la dimensione culturale e sociale al processo di recupero.

“La partecipazione attiva ai diversi eventi organizzati nel corso dell’anno – spiegano il dott. Speciale e la dott. Tiralongo – non fa altro che rafforzare l’autostima degli utenti, migliorando il loro senso di appartenenza e le loro capacità relazionali in un contesto pubblico. Questa esperienza offre l’opportunità di esplorare risorse personali e sociali, stimolando profondamente il benessere psicologico”.

La moderna riabilitazione psichiatrica si fonda infatti su un approccio integrato che va oltre la terapia farmacologica, includendo interventi psicoterapici e psicosociali volti a migliorare la qualità della vita. In questo contesto, l’arte e l’espressione corporea giocano un ruolo chiave nel facilitare l’espressione emotiva, migliorare la comunicazione interpersonale e sviluppare competenze relazionali. L’evento di ieri ha dimostrato l’efficacia di queste pratiche nel trattamento delle disfunzioni della sfera psichiatrica, stimolando la partecipazione e l’autoefficacia degli ospiti.

Ma come si articola la quotidianità all’interno della struttura? A spiegarlo sono gli stessi coordinatori: “Il nostro primo compito è l’accoglienza. All’interno della comunità operano diverse figure professionali che si occupano dei vari bisogni sociali dei pazienti. Le attività riabilitative che mettiamo a disposizione spaziano dalla manualità alla creatività, con forti finalità artistiche”.

La CTA ospita infatti un laboratorio di falegnameria e uno di ceramica. Grande attenzione è rivolta anche alla cura del corpo: tra le attività spicca la ginnastica dolce ispirata al Tai Chi, l’antica arte marziale orientale. Si tratta di una disciplina riconosciuta a livello mondiale in ambito sanitario per la sua efficacia nel trattamento dei disordini del movimento legati ai disturbi neuropatologici.

“Una volta alla settimana ci rechiamo nella biblioteca comunale – continuano i professionisti –. Attraverso la lettura dei libri ci poniamo delle domande e, insieme, cerchiamo di darci delle risposte”.

Non mancano i momenti di svago e l’apertura verso l’esterno. Dopo aver festeggiato il Carnevale e la Festa della Primavera, la comunità sta già programmando le prossime uscite estive al mare. Il percorso riabilitativo e i risultati raggiunti dagli utenti saranno inoltre al centro di importanti appuntamenti scientifici e divulgativi: a settembre la comunità parteciperà a un convegno sulla salute mentale a Caltagirone, per poi concludere l’anno in bellezza a Catania, prendendo parte attiva al “Festival Day”.

La giornata di ieri si è conclusa con una grande soddisfazione da parte dell’amministratore del Cta, Felice Zito, una festa e un caloroso scambio di regali. Le socie dell’Inner Wheel Club hanno donato una bellissima cyclette, molto apprezzata dagli ospiti della struttura, i quali, a loro volta, hanno ricambiato il gesto consegnando al club una grande targa realizzata interamente da loro all’interno dei laboratori.

Giacomo Lisacchi