Villarosa, polemiche sul centro polivalente. L’opposizione: “Venga ridato a tutti i cittadini”

È con ironia, abbozzando una poesia scritta in dialetto, che i consiglieri di opposizione di Villarosa hanno voluto denunciare la situazione in cui versa il centro polivalente di Villarosa. Lo scorso 17 maggio, con un’interrogazione, i consiglieri avevano segnalato lo stato di degrado e di abbandono un cui versava l’impianto, chiedendo all’amministrazione comunale spiegazioni.

“L’amministrazione comunale, anziché affrontare la problematica, emulando Ponzio Pilato – comunicano i consiglieri – ha deciso di lavarsene le mani, concedendo la gestione del polivalente all’associazione Villarosa San Sebastiano ASD, la quale dovrebbe farsi carico tutti gli oneri di gestione”.

“La convenzione stipulata tra Comune e Villarosa San Sebastiano A.S.D. – proseguono i consiglieri di opposizione – dispone che gli impianti sportivi comunali rispondono alla necessità di effettuare attività sportiva con finalità agonistiche o di normale esercizio fisico, garantendo il diritto a tutti i cittadini di poter usufruire di impianti e attrezzature sportive e che il concessionario, nel caso di utilizzazione dell’impianto da parte di terzi, si obbliga ad applicare le tariffe stabilite annualmente dall’amministrazione”.

“È evidente – dichiara l’opposizione – che anche l’amministrazione comunale è consapevole del fatto che tutti i cittadini, non solo il Villarosa San Sebastiano A.S.D, hanno diritto di usufruire dell’impianto sportivo. Eppure la polisportiva dilettantistica Marco Pantani, che l’anno scorso con la squadra di pallavolo ha gareggiato nel campionato regionale ottenendo ottimi risultati, oggi non ha un luogo dove allenarsi”.

I consiglieri nella “poesia” suggeriscono all’amministrazione di “riprendersi la gestione del polivalente visto che oggi, in considerazione del fatto che il campo sportivo comunale è inutilizzato in quanto il Villarosa San Sebastiano A.S.D si allena a Calascibetta, l’ente ha un risparmio di circa 8mila euro annui e queste somme potrebbero essere spese per la manutenzione e gestione del polivalente, togliendo questo gravoso onere dalle spalle del Villarosa San Sebastiano A.S.D e ridare il polivalente a tutti i cittadini, anche a chi pratica altri sport”.

