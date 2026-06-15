Villarosa, Pane di San Giuseppe: si avvia il percorso per la Denominazione Comunale

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Con l’evento dello scorso 12 giugno a Villapriolo, dove è stata inaugurata la ristrutturata piazza La Furia e si è svolta la benedizione dei mezzi agricoli e del pane, è di fatto iniziato il percorso per il riconoscimento della Denominazione Comunale del Pane di San Giuseppe di Villarosa e Villapriolo. Il momento culminante sarà il prossimo 26 giugno, con l’audizione pubblica che si terrà presso il Museo di Arte Mineraria e Civiltà Contadina di Villa Lucrezia.

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Il provvedimento è stato fortemente voluto dall’attuale Amministrazione comunale di Villarosa, guidata dal sindaco Franco Costanza, e seguito passo dopo passo dall’assessore alle Attività Produttive Michelangelo Taravella.

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Il riconoscimento della Denominazione Comunale del Pane di San Giuseppe non rappresenta soltanto un provvedimento di carattere economico e commerciale, ma va molto al di là: è infatti espressione di un forte legame culturale con la storia stessa della comunità di Villarosa.

Il Pane di San Giuseppe rappresenta uno dei simboli più profondi e identitari della comunità villarosana. Non si tratta soltanto di una tradizione legata a una ricorrenza religiosa, ma di un patrimonio culturale vivo, che affonda le sue radici nella storia del paese e continua a rinnovarsi quotidianamente, rendendo Villarosa un caso unico nel panorama delle tradizioni siciliane.

Infatti, mentre il pane di San Giuseppe, come da tradizione in numerosi comuni di tutte le province siciliane, è legato esclusivamente ai festeggiamenti del patriarca, il 19 marzo, a Villarosa e Villapriolo viene preparato tutti i giorni, con una storia che va indietro nel tempo a partire dalla metà del XVIII secolo.

L’amministrazione comunale di Villarosa, con la richiesta del riconoscimento della Denominazione Comunale, vuole dare la giusta dignità al legame tra il pane e la comunità villarosana che, tra l’altro, da sempre è fortemente legata al mondo agricolo e in particolare al grano.

Prima della giornata del 26 giugno, quando si terrà l’audizione pubblica, sono previsti altri importanti momenti propedeutici: il 19 giugno, alla Biblioteca Comunale, si svolgerà il primo modulo del corso base INAP “Conoscitori di Pane”. Nell’arco della giornata è prevista anche una visita al Museo della Civiltà Mineraria e Contadina di Villa Lucrezia.

Il 20 giugno il corso proseguirà con il secondo modulo per “Conoscitori di Pane”. Inoltre sarà presentata la proposta di elaborazione della carta identitaria del Pane di San Giuseppe. Previsti anche workshop sul tema “Come nasce il Pane di San Giuseppe”, insieme a momenti dedicati alla musica e alla storia antica del pane.

Infine, il 26 giugno, dalle 19 in poi, nei locali del Museo di Arte Mineraria e Civiltà Contadina di Villa Lucrezia, si terranno l’audizione pubblica e la conferenza stampa per il riconoscimento dell’identità territoriale del Pane di San Giuseppe. Previsti anche momenti di intrattenimento con gruppi folkloristici e con la Banda comunale.