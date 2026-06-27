Villarosa ottiene la Denominazione Comunale per il Pane di San Giuseppe

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Con la firma del Memorandum da parte del sindaco Franco Costanza e del coordinatore nazionale dei Borghi Genius Loci, Nino Sutera, il Comune di Villarosa entra ufficialmente a far parte della rete nazionale di questa comunità, acquisendo così il diritto al riconoscimento della Denominazione Comunale del Pane di San Giuseppe.

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Il momento ufficiale è stato sancito nel corso dell’audizione pubblica che si è tenuta ieri sera nell’incantevole location di Villa Lucrezia, alla presenza di tanti cittadini e, soprattutto, di tutte le associazioni locali, elemento essenziale e qualificante per ottenere questo importante riconoscimento, che dà una tipicità “comunale” a un determinato prodotto.

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In questo caso si tratta del Pane di San Giuseppe, che a Villarosa ha la particolare caratteristica di essere preparato non solo nei giorni dei festeggiamenti del Patriarca, come avviene negli altri centri, ma bensì tutti i giorni e ininterrottamente da circa 250 anni.

Una tipicità unica, probabilmente nel panorama regionale, sulla quale il Comune di Villarosa ha voluto investire attraverso un percorso fortemente voluto dall’assessore alle Attività Produttive Michelangelo Taravella e iniziato oltre un anno fa. Un percorso che, dopo diverse tappe, lo scorso 26 giugno ha tagliato il traguardo.

Alla cerimonia hanno presenziato, oltre a Costanza e Sutera, anche l’assessore Taravella, il presidente del Libero Consorzio Comunale Piero Capizzi, il presidente provinciale della Cna Valentino Savoca, Walter Cricri dell’Istituto Nazionale Assaggiatori Pane, che la scorsa settimana ha svolto un corso per assaggiatori di pane, Francesca Cerami, presidente dell’Associazione della Cultura della Dieta Mediterranea, e il parroco della Chiesa Madre, don Tino Regalbuto, che prima dell’inizio della cerimonia ha benedetto il pane.

Un saluto è stato portato dalla presidente del Consiglio comunale, Lorena Pignato, a nome di tutto il consesso civico, e dall’assessore Alberto Di Nicolò.

“Sinceramente, quando l’assessore Taravella mi propose di avviare il percorso per questo riconoscimento, ero totalmente all’oscuro di cosa si trattasse – ha detto il primo cittadino nel suo intervento – ma poi mi sono documentato sul significato di Genius Loci, ovvero spirito del luogo. Successivamente, seguendo con attenzione l’evolversi del progetto, ho compreso quanto sia importante per la nostra comunità il riconoscimento della Denominazione Comunale, non solo per quello che può valere da un punto di vista economico in prospettiva, ma ancor di più per il suo forte legame con il territorio. La comunità villarosana è fortemente legata alla terra e al grano. Quindi il Pane di San Giuseppe è un elemento fortemente identitario e culturale”.

Francesca Cerami ha ricordato come la dieta mediterranea sia stata riconosciuta bene immateriale dall’Unesco e come il pane, all’interno della dieta mediterranea, rappresenti una componente essenziale. Anche il presidente del Libero Consorzio Comunale, Piero Capizzi, ha rimarcato l’importanza, sia dal punto di vista economico sia culturale, per la comunità di Villarosa, di ottenere il riconoscimento della Denominazione Comunale.

“Se oggi dovessero domandarmi come si organizza un’audizione pubblica per il riconoscimento della Denominazione Comunale di un progetto, darei loro il vostro numero di telefono, in particolare quello dell’assessore Taravella, perché avete organizzato tutto in modo impeccabile – ha commentato Sutera – siete riusciti a coinvolgere tutto il mondo dell’associazionismo comunale ed è questo lo spirito dell’audizione. Sono convinto che continuerete a fare bene anche in futuro”.

Presente anche il presidente provinciale della Cna, Valentino Savoca. La Cna è stata molto presente, attraverso la categoria dei panificatori, nelle attività di assistenza e consulenza.

Nel corso dell’audizione si è tenuta anche un’esibizione del gruppo folkloristico dell’associazione culturale Bellarosa, con la lettura di brani che hanno raccontato la storia della comunità villarosana. Spazio anche alla rappresentazione teatrale a cura della compagnia dell’Arpa di Calascibetta, “Col sudore della Fonte. Canto del lavoro e della Libertà”, con la regia di Filippa Ilardo.

Nei giorni scorsi, oltre al corso per assaggiatori di pane, i giovanissimi del Gruppo Scout sono stati coinvolti in un pomeriggio durante il quale si sono cimentati nella preparazione del pane.