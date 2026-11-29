Villarosa, nasce il comitato politico «La fabbrica del possibile»

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Dalle chiacchiere tra amici al bar all’impegno civico strutturato per fermare il declino del paese. Si è ufficialmente costituito a Villarosa il comitato politico “La fabbrica del possibile”, una realtà nata dall’iniziativa di un gruppo eterogeneo composto da pensionati, residenti ed emigrati rientrati, tutti accomunati da un passato di attivismo politico, sociale e culturale.

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Quello che era iniziato come un confronto informale tra quattro amici si è progressivamente allargato, trasformandosi in un comitato spontaneo con un obiettivo chiaro: invertire la rotta di un territorio segnato dalla crisi demografica ed economica.

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“Tra nostalgia e ricordi guardiamo al presente villarosano, che è sovrapponibile a quello di tante altre aree interne della Sicilia, dell’Italia e dell’Europa” spiega Pier Giovanni Zaffora, tra i promotori dell’iniziativa. La diagnosi è impietosa: “Spopolamento, invecchiamento della popolazione, scarse occasioni di lavoro, spesso sottopagato, e la valigia sempre pronta per partire alla ricerca di un futuro più dignitoso”. Un sentimento condiviso anche da chi, dopo anni fuori, ha scelto di tornare: “Se fossi rimasto qui a fare politica, penso che in vent’anni sarei riuscito a costruire qualcosa di buono e duraturo per il paese”.

Con l’avvicinarsi delle prossime tornate elettorali — comunali, regionali e nazionali — il comitato intende farsi portavoce di una richiesta di discontinuità. Secondo i fondatori, negli ultimi anni a Villarosa non si è formata una nuova classe dirigente politico-amministrativa, lasciando un “vuoto istituzionale grave e irrisolto” che ha finito per allontanare i giovani da una politica percepita come autoreferenziale.

“Nel gruppo siamo tutti ‘ammalati’ di democrazia e partecipazione – prosegue Zaffora –. Oggi manca quel naturale scambio tra bisogni e opportunità, così come la mediazione tra cittadini ed eletti. La critica democratica viene malvista e bollata come disfattismo, mentre il confronto è l’ultimo dei desideri. I vecchi metodi clientelari non hanno più nulla da dare a questa comunità”.

La ricetta de “La fabbrica del possibile” parte dalla ricostruzione del senso di comunità e dal coinvolgimento delle nuove generazioni, che secondo il comitato hanno dimostrato di saper leggere il presente e di pretendere prospettive concrete.

Il manifesto del gruppo si riassume nella volontà di trasformare il confronto democratico in pratica quotidiana, puntando sulla solidarietà per offrire un’alternativa tanto a chi resta quanto a chi vorrebbe rientrare.

“Le elezioni, è vero, si vincono con i voti – concludono i promotori – ma Villarosa vince solo con idee e progetti strutturali, non effimeri, e con una nuova classe politica. Insieme ne usciremo e tornerà a essere un bel vivere: oggi si può”.

Giacomo Lisacchi