Villarosa: l’opposizione non vota lo statuto dell’Unione dei Comuni area interna di Troina

Ieri il Consiglio Comunale di Villarosa ha approvato lo statuto dell’Unione dei comuni “area interna di Troina”. Si pubblica di seguito nota stampa del gruppo consiliare “Liberi di Esserci”.

Un progetto sicuramente ambizioso che dovrebbe portare beneficio a tutta la comunità. Tuttavia il gruppo di opposizione Liberi di Esserci ha posto alcuni interrogativi, che purtroppo oggi non hanno ancora una risposta, in merito al contenuto dello Statuto e sulle modalità con cui si intende affrontare alcune questioni.

In particolare, dal momento che l’unione è composta da comuni non montani e comuni montani, i benefici che spettano a quest’ultimi trasleranno anche gli altri comuni?

Alcuni comuni ricadono nelle ZES, anche gli altri comuni godranno dei benefici legati alle ZES?

Nell’allegato A dello Statuto vengono elencate le materie che diventeranno obbligatoriamente di competenza dell’Unione tra queste, oltre alla polizia municipale e al SUAP, la gestione della rete dei servizi socio sanitari. Su questo punto sono sorte alcune perplessità. Considerato che i comuni che afferiscono all’Unione appartengono a distretti sociosanitari diversi e che gli stessi viaggiano a velocità differenti, che nei distretti parte integrante e fondamentale è l’Asp e che per quanto riguarda il distretto D/22 il comune capofila è Enna, il quale non fa parte dell’Unione, come verranno gestiti questi servizi?

Inoltre, se vengono istituite di nuovo le province, ricordiamo che tra i firmatari per l’istituzione delle stesse figura anche il vicesindaco di Troina, potrebbero esserci dei conflitti burocratici legati alle competenze dell’Unione e della Provincia.

La nostra paura è che, dal momento che l’unione non ha finalità temporale e/o di scopo non limitandosi alla sola accezione della Snai, si possa prospettare un corto circuito politico istituzionale tra Unione, Province, Distretti sociosisanitari e gli stessi comuni.

Queste le motivazioni che ci hanno portato ad astenerci dall’approvazione di uno Statuto che di fatto svuota di contenuto l’ente locale.