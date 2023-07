Villarosa: l’opposizione denuncia l’incompatibilità del neo consigliere D’Alù

I consiglieri di opposizione a Villarosa del gruppo “Liberi di esserci” Stefania Cantella, Giuliana Maria Ferrara, Giuseppe Fascana e Alessandro Mario Faraci, denunciano l’incompatibilità del neo consigliere Angelo Domenico D’Alù, recentemente subentrato nel consesso civico cittadino a seguito delle dimissioni del consigliere Ippolito, in quanto in situazione “di conflitto di interessi con l’ente locale”. D’Alù, si legge nella nota depositata dall’opposizione in consiglio comunale, è stato legale rappresentante di una società che ha in essere un contenzioso con l’ente.

L’opposizione avevo richiesto al presidente del consiglio comunale che non venisse convalidata la nomina per incompatibilità, ma la maggioranza, nella seduta di giovedì scorso, l’ha convalidata con l’opposizione che ha abbandonato l’aula. Il gruppo consiliare di opposizione attende adesso che sull’argomento si pronunci il Prefetto.