Villarosa, l’opposizione chiede chiarimenti sulle assenze del vicesindaco Ippolito

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I consiglieri comunali di opposizione a Villarosa Stefania Cantella, Giuseppe Fasciana e Giuliana Maria Ferrara hanno presentato una richiesta di chiarimenti indirizzata al sindaco Francesco Costanza, alla presidente del Consiglio comunale Lorena Pignato e ai capigruppo di maggioranza in merito alle assenze del vicesindaco Giuseppe Ippolito.

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Secondo i firmatari, «sin dai primi mesi del 2025 il vicesindaco ha incominciato a risultare latitante sia in termini di presenza che di operatività» e «oggi è totalmente scomparso collezionando, alla data odierna, l’88,46% di assenze nelle delibere di giunta municipale; lo stesso, infatti, ha votato solo 6 delibere su 52». I consiglieri aggiungono inoltre che «l’ultima apparizione dell’Ippolito in Consiglio Comunale risale a più di otto mesi fa».

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Nella richiesta si evidenzia che il regolamento comunale prevede la partecipazione degli assessori alle sedute della Giunta anche in presenza, videoconferenza o modalità mista e si sottolinea che «in nessuna delle delibere di Giunta pubblicate all’albo pretorio dell’ente risultano giustificazioni circa le innumerevoli assenze dell’Ippolito». I consiglieri ritengono inoltre che «non è accettabile che la seconda carica del comune non sia presente alle decisioni della Giunta», evidenziando che il vicesindaco «risulta assente anche quando vengono votate le delibere che riguardano le sue deleghe».

L’opposizione osserva inoltre che, fatta eccezione per l’inaugurazione di piazza La Furia a Villapriolo, il vicesindaco non avrebbe preso parte alle manifestazioni organizzate dall’Amministrazione comunale, ricordando però la sua presenza, il 25 giugno scorso, all’incontro sulle politiche di sviluppo delle aree interne svoltosi a Troina, come riportato in un post pubblicato sulla sua pagina ufficiale.

Con la nota i consiglieri chiedono quindi di sapere se Giuseppe Ippolito sia ancora il vicesindaco del Comune di Villarosa, per quali ragioni nel 2026 abbia votato soltanto 6 delibere su 52 e se le assenze siano giustificate. Chiedono inoltre perché non partecipi più alle manifestazioni organizzate dall’Amministrazione, se quando prende parte ad eventi in altri Comuni rappresenti il Comune di Villarosa o vi partecipi a titolo personale, quali provvedimenti si intendano adottare «per sopperire alle inadempienze dell’Ippolito» e se, «visto il totale disinteresse per l’attività amministrativa e il bene comune», il vicesindaco abbia rinunciato all’indennità di funzione.