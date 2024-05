Villarosa, Liberi di Esserci: “Un altro sportello bancario chiude”

PUBBLICITÀ

“Un altro sportello bancario chiude. Dopo la chiusura dell’Unicredit, infatti, per quest’autunno 2024 è stata annunciata la chiusura della filiale di Intesa San Paolo di Villarosa”. A comunicarlo il gruppo consiliare Liberi di Esserci.

“A seguito della diffusione dell’imminente chiusura della filiale di Banca Intesa San Paolo a Villarosa – proseguono i consiglieri comunali di opposizione Stefania Cantella, Giuseppe Fasciana, Alessandro Mario Faraci e Giuliana Maria Ferrara – alcuni cittadini si stanno mobilitando per organizzare una raccolta firme al fine di scongiurare la chiusura dell’Agenzia stessa o, perlomeno, cercare di convincere la Banca a mantenere attivo il servizio automatico di versamento e prelievo dei contanti, il bancomat”.

La petizione popolare potrà essere firmata sabato e domenica in Piazza Vittorio Emanuele dalle ore 11:30 alle 12:30 e dalle 18:30 alle 19:30.

“Riteniamo che la scelta attuata dai vertici di Intesa San Paolo – spiega il gruppo consiliare – sia poco lungimirante e ‘umana’ nei confronti dei propri correntisti. La chiusura della filiale, infatti, obbligherà le sempre più rare imprese presenti nel territorio e i cittadini ad una riorganizzazione più complessa della gestione dei propri conti correnti ed investimenti, vedendosi costretti a recarsi in un altro paese per ogni singola operazione, o ad imparare ad usare mezzi tecnologici, o a spostare il proprio conto alla posta. Il paese è composto in larga misura da una popolazione anziana che, privata della liquidità per far fronte alle necessità della vita quotidiana, vede nella chiusura della filiale la fine di una gestione autonoma del proprio denaro, poiché saranno costretti ad affidarsi ai propri familiari per essere accompagnati alla nuova banca in un altro paese o addirittura delegandoli a gestire il loro patrimonio”.

“Noi abbiamo chiesto formalmente la convocazione di un Consiglio Comunale straordinario, urgente e aperto – concludono i consiglieri – per discutere della chiusura della filiale di Intesa San Paolo di Villarosa col solo fine di far fronte comune; perché reputiamo che è dovere di chi amministra e rappresenta la cittadinanza impegnarsi e mettere in atto tutte le strategie necessarie per garantire i servizi ai propri cittadini”.