Villarosa, Liberi di Esserci: “L’intervento sulla scalinata di via XX Settembre non è stato a costo zero”

Dopo la polemica dei giorni scorsi, il gruppo consiliare “Liberi di Esserci” interviene nuovamente sulla scalinata di via XX Settembre, dipinta recentemente con i colori della bandiera palestinese, accusando il vicesindaco Giuseppe Ippolito di aver rilasciato dichiarazioni non coerenti con i documenti ufficiali.

In una nota stampa, il gruppo di opposizione cita due determine comunali – la n. 181 del 4 giugno e la n. 194 del 17 giugno – che attesterebbero una spesa complessiva di 672 euro per l’intervento. Un dato che, secondo il gruppo consiliare d’opposizione, contrasterebbe con quanto dichiarato pubblicamente dal vicesindaco, secondo cui il lavoro sarebbe stato realizzato a costo zero con vernici già disponibili nel deposito comunale.

I consiglieri di “Liberi di Esserci” ribadiscono infine che la loro critica iniziale mossa alla colorazione della scalinata era rivolta allo stato di degrado urbano e non alla scelta simbolica di solidarietà nei confronti della causa palestinese.