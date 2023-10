Villarosa: l’associazione musicale Salvatore Gioia presenta le attività

PUBBLICITÀ

Le idee progettuali dell’Associazione Musicale intitolata al musicista villarosano “Salvatore Gioia” saranno presentate domani, sabato 21 ottobre, alle 19,30 presso la sede dell’omonima scuola di musica.

Si tratta di una realtà villarosana costituita nel 2021 da un gruppo di appassionati della musica e della cultura in genere, che vuole portare avanti un progetto creativo e nello stesso tempo formativo per i giovani e meno giovani.

La direzione artistica è stata affidata al maestro Carmelo Capizzi che, attraverso la sua sensibilità e professionalità, saprà dare stimolo e qualità al progetto. Lo staff associativo presenterà le attività musicali della nuova stagione: concerti, rassegna, ma principalmente tanto studio e approfondimento musicale.

“Un’opportunità in più per i giovani – fanno sapere i promotori dell’iniziativa – che credono nel valore della musica come mezzo per superare ogni discrepanza culturale ed elevare lo spirito”.