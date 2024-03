Villarosa: la Sp 6 sotto la lente d’ingrandimento dei tecnici ministeriali

PUBBLICITÀ

Una delegazione di ingegneri ministeriali dell’ANSFISA, Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture stradali e autostradali, guidata dall’ingegnere Nunzio Di Martino, ieri mattina ha fatto tappa ad Enna per un primo incontro in scaletta con i tecnici del Libero Consorzio Comunale di Enna nell’ambito specifico dell’attività di monitoraggio della rete autostradale secondaria. Il team ministeriale effettuerà, nei quattro giorni di permanenza ad Enna, delle ispezioni sul campo e a campione che riguarderanno specificatamente la Sp 6, nel territorio di Villarosa.

A ricevere la delegazione è stato il responsabile del servizio Viabilità dell’Ente, il geometra Salvatore Ragonese che, oltre a mettere a disposizione dei tecnici romani il suo gruppo di lavoro e tutta la sua trentennale esperienza, ha messo in luce le criticità del sistema viario provinciale, prima vittima sacrificale di una riforma scellerata delle Province siciliane che, azzerando per lunghi anni le risorse, ha inferto un duro colpo alla manutenzione straordinaria e ordinaria delle strade. La mancanza poi di una governance in rappresentanza dei territori ha fatto poi tutto il resto.

Il focus è stato soprattutto incentrato sulla sicurezza e sulla gestione del rischio grazie anche all’autorevole contributo offerto al tavolo dall’Università Kore presente con il preside della facoltà di Ingegneria, Giovanni Tesoriere, e della docente Marinella Fossetti.

“Il nostro obiettivo – ha detto Di Martino – non è solo quello di ispezionare e verificare come l’ente gestore delle infrastrutture viarie gestisce il rischio e come interviene per mitigarlo, ma è anche quello di stimolare ed accrescere la cultura della previsione, della programmazione e della prevenzione per promuovere la sicurezza e migliorare la qualità”.

In questa ottica l’Agenzia, coinvolgendo attivamente gli operatori e i gestori delle infrastrutture, primi soggetti responsabili della sicurezza, punta ad accrescere la conoscenza dello stato della rete sul territorio e delle sue specificità, attraverso un’azione di presidio, mappatura e supervisione delle infrastrutture che possa contare su metodologie snelle, moderne ed efficaci. Un ruolo di sollecito, stimolo, ed eventualmente di supporto, per gli operatori che sono tenuti ad assicurare la sicurezza delle infrastrutture che gestiscono attraverso un percorso di responsabilizzazione sempre più compiuta e orientata ad un’azione costante di minimizzazione dei rischi.

Il presidente dell’Ordine degli ingegneri, Alessandro Severino, nel cogliere la mission dell’Agenzia si è reso disponibile ad organizzare ad Enna dei seminari e dei tavoli tecnici specifici sui temi della sicurezza e della prevenzione dei rischi.

La delegazione romana ha fatto tappa all’Università per visitare il centro Leda, accompagnati dai professori della Kore.