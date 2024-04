Villarosa: la poesia di Primo David continuerà ad aleggiare tra quei binari

PUBBLICITÀ

Primo David, l’uomo, il ferroviere che rimase illeso durante la strage nella stazione di Bologna nel 1980 – come lui stesso mi aveva raccontato qualche anno fa durante una visita al “suo museo del tempo” – era un uomo caparbio e appassionato alla sua terra. Capace di far viaggiare, a vagoni fermi, le persone nel tempo. Nella Sicilia che c’era una volta e che non c’è più.

I vagoni merci del Museo di David, oggi pieni di un tempo che fu, in passato viaggiavano insieme ad un treno che veniva usato dai nazisti per deportare gli ebrei da Roma a Trieste, presso la Risiera di San Saba, l’unico campo di concentramento in Italia con annessi forni crematori. Cimeli importanti che a visitarli provocano un sussulto di pensieri, oggi più sonori che mai.

Adesso sarà importante che questo amore non vada perduto, che qualcuno con stessa devozione raccolga il testimone e continui a far viaggiare grandi e piccini nel tempo. Certi che la poesia di Primo David, cicerone dal cuore grande, continuerà ad aleggiare tra quei binari.

Angela Montalto