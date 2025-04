Villarosa in lutto per la scomparsa di Giuseppe Nicoletti

PUBBLICITÀ

Lutto a Villarosa: si è spento all’età di 71 anni Giuseppe Nicoletti, imprenditore e personalità di spicco della comunità ennese, promotore e fautore di numerose comunità terapeutiche assistite. Era attualmente proprietario di Canale 97 e, in passato, lo era stato di Tele Enna.

Laureato in giurisprudenza, avvocato, sin da giovanissimo impegnato in politica, aveva ricoperto a Villarosa i ruoli di assessore e consigliere comunale. È stato dirigente regionale del Partito Repubblicano, per poi aderire al Partito Socialista. Negli anni ’90 ha anche ricoperto l’incarico di vicepresidente dell’ASL di Enna.

A partire dagli anni 2000, aveva fondato la CTA Adelina a Villarosa, istituendo successivamente anche la CTA La Pagoda a Nicosia e la CTA Villa Lina a Castrofilippo. Aveva inoltre dato vita a diverse strutture, come comunità alloggio e altri servizi di assistenza nel settore terziario.

Numerose le iniziative promosse nel suo paese natale, Villarosa. Tra queste, il recupero del Palazzo Ducale, che fece ristrutturare nella parte esterna. Aveva ancora molti progetti in cantiere, animato da un forte spirito di iniziativa e dedizione al territorio.

“Una persona che ha fatto del bene” riferiscono alla nostra redazione alcune persone a lui vicine.

I funerali si terranno giovedì alle ore 16:00 presso la Chiesa Madre di Villarosa. Alla famiglia vanno le più sentite condoglianze da parte della nostra redazione.