Villarosa: il Venerdì Santo negli scatti di Sara Padalino in mostra in Biblioteca

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Sarà inaugurata sabato 28 marzo 2026 alle ore 16.30, presso la Biblioteca Comunale di Villarosa, la mostra fotografica di Sara Padalino dal titolo “Vado da mea culpa ad ego me absolvo”. L’iniziativa è curata dall’Associazione Bellarrosa ed è patrocinata dal Comune.

La mostra ruota attorno alle immagini della processione del Venerdì Santo di Villarosa, lette attraverso uno sguardo che unisce identità e introspezione.

“La fotografia non ha bisogno di tante spiegazioni – spiega Sara Padalino – va fatta propria, va guardata e sentita alla luce della personale interpretazione della realtà. Questo potentissimo mezzo di comunicazione ci permette di entrare in risonanza con gli aspetti più intimi dell’emotività e della percezione individuale”.

L’autrice lega il proprio percorso anche a un’ispirazione precisa: “L’estasi da ‘sindrome di Stendhal’ risale a qualche anno addietro, precisamente quando mi ritrovai dinanzi ad alcune foto del maestro Ferdinando Scianna, orgoglio siciliano. Nel vedere trasformare in capolavoro scene che ritraggono le tradizioni religiose dell’entroterra siciliano, nello specifico della Settimana Santa di Enna, mi sono sempre più appassionata di ritratti di uomini e santi, della fotografia ‘di’ e ‘da’ strada che ritrae il folklore e la devozione religiosa, il misticismo e la terrenità, fil rouge delle istantanee esposte”.

Al centro dell’esposizione ci sono quindi gli “incappucciati” di Villarosa e il loro valore simbolico: “Le foto che vedete sono state scattate durante la processione del Venerdì Santo di Villarosa, comune dell’ennese che condivide con il capoluogo di provincia la tradizione degli ‘incappucciati’, retaggio della tradizione spagnola. Sotto quel cappuccio gli uomini perdono ogni identità, si uniformano al dolore che caratterizza il rito della Passione”. E ancora: “Vado da mea culpa ad ego me absolvo è un concept in linea con l’oggetto della rappresentazione in quanto traccia un percorso di redenzione e purificazione attraverso l’espiazione della propria colpa”.

Nella riflessione della fotografa trovano spazio anche la dimensione collettiva del rito e quella più intima del dolore: “Nonostante il dolore sia un’esperienza strettamente personale, il passo dei confrati marcia all’unisono, quasi a condividere la sofferenza in maniera comunitaria. Sotto il cappuccio, però, ogni individuo rimane da solo con i propri pensieri e con le proprie emozioni, il dolore è dunque muto e solitario”.

Padalino, neuropsichiatra infantile presso l’Asp di Enna e appassionata di fotografia, conclude soffermandosi anche sulle figure femminili presenti nelle immagini: “I ritratti di donne che accompagnano la madre Addolorata con eleganza e fermezza, trasmettono l’inammissibile sofferenza per la perdita del figlio”.

La mostra sarà visitabile durante gli orari di apertura della biblioteca con ingresso libero.