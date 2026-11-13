Villarosa, il Camper della Salute dell’ASP alla festa di San Martino

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In occasione della festa di San Martino a Villarosa, l’ASP di Enna ha partecipato alla manifestazione con il Camper della Salute.

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Durante l’iniziativa, adulti e bambini hanno potuto effettuare la vaccinazione antinfluenzale e prenotare direttamente sul posto gli screening oncologici.

In particolare, gli operatori sanitari hanno fornito informazioni sui programmi di screening gratuiti per la prevenzione dei tumori della mammella, del collo dell’utero e del colon-retto, oltre a raccogliere le prenotazioni dei cittadini interessati.

L’attività rientra nel programma di prevenzione territoriale promosso dall’ASP di Enna, che prevede la presenza del Camper della Salute in occasione di eventi e manifestazioni pubbliche, con l’obiettivo di facilitare l’accesso ai servizi sanitari e sensibilizzare la popolazione sull’importanza della diagnosi precoce.

Secondo quanto comunicato dall’Azienda sanitaria, nel corso della giornata sono state effettuate diverse prenotazioni per gli screening oncologici.

L’ASP ha inoltre ringraziato l’amministrazione comunale di Villarosa per la collaborazione nell’organizzazione dell’iniziativa.