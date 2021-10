Villarosa: Giuseppe Ippolito eletto segretario di circolo del Pd

È il trentatreenne Giuseppe Ippolito il nuovo segretario di Circolo del Partito Democratico di Villarosa. Ieri sera, alla presenza del segretario provinciale Vittorio Di Gangi e del presidente provinciale e componente della segreteria regionale Fabio Venezia, si è tenuta l’assemblea degli iscritti al termine della quale sono state rinnovate le cariche degli organismi dirigenti ed è stato eletto il nuovo segretario.

Nel suo intervento Di Gangi ha voluto ringraziare Katia Rapè che, con il suo impegno e passione, in questi anni difficili ha rappresentato il Partito Democratico a Villarosa ed “ha mantenuto accesa la fiammella della rinascita di un partito per lungo tempo commissariato”.

“L’inaugurazione della nuova sede, nel centralissimo Corso Garibaldi – commenta Fabio Venezia – è un fatto importante, così come lo è il fatto di vedere ritornare ad impegnarsi nell’azione politica militanti storici. Un’altra sede del PD, dopo quella di Leonforte, si riapre e con essa la speranza per un costruire insieme a tanti giovani una prospettiva migliore e di sviluppo per il nostro territorio. Il Partito Democratico ennese cresce e continua a radicarsi nel territorio. Inoltre, i consiglieri comunali Giuseppe Ippolito e Angelo Riccardo Zaffora hanno aderito ufficialmente al partito. La saggezza e l’esperienza dei militanti storici e la freschezza e l’entusiasmo di tanti giovani animati da passione e voglia di fare saranno gli ingredienti giusti per rilanciare il fronte progressista a Villarosa in vista dei prossimi appuntamenti elettorali”.

“A nome di tutto il Partito Democratico Provinciale – dice il segretario provinciale Di Gangi -auguriamo al nuovo segretario e al gruppo dirigente un buon lavoro”.