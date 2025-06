Villarosa: fondi Geopark, “Liberi di Esserci” propone di riaprire un museo e creare percorsi turistici

PUBBLICITÀ

I consiglieri comunali del gruppo “Liberi di Esserci” Giuliana Ferrara Maria, Stefania Cantella, Giuseppe Fasciana e Alessandro Mario Faraci, hanno chiesto al Consiglio Comunale di Villarosa di discutere in aula la destinazione di alcuni fondi assegnati dalla Regione Siciliana. Si tratta di 33.369 euro, una somma stanziata in favore del Comune in quanto parte del territorio del Rocca di Cerere Unesco Global Geopark.

Secondo quanto riportato nella proposta, i consiglieri evidenziano di aver già inoltrato il 4 aprile scorso un’interrogazione scritta al sindaco, al segretario comunale e al presidente del Consiglio, chiedendo chiarimenti sulle modalità di utilizzo dei fondi. Ad oggi, tuttavia, non sarebbe loro pervenuta alcuna risposta scritta.

I consiglieri di minoranza ricordano, inoltre, che nel territorio comunale è presente il Museo della Memoria, allestito presso la storica Villa Lucrezia, che ospita una collezione mineralogica e oggetti legati alla civiltà contadina. Un luogo di forte valore culturale ed educativo, oggi chiuso al pubblico.

I consiglieri di opposizione propongono, quindi, di utilizzare queste risorse regionali per riaprire il Museo della Memoria, rendendolo nuovamente fruibile alla cittadinanza e ai visitatori come polo di attrazione turistica e culturale. Propongono di realizzare, inoltre, un percorso turistico sensoriale nel centro storico, con l’allestimento di postazioni e fioriere ornamentali contenenti erbe aromatiche utilizzate in medicina e nella cucina tradizionale locale, le postazioni sarebbero anche corredate da pannelli illustrativi o QR code descrittivi. Creare, infine, un percorso turistico geologico con installazione di tabelle esplicative che illustrino la geologia locale, ripercorrendo le varie ere geologiche che caratterizzano l’intero territorio comunale.

La parola passa adesso al Consiglio Comunale.