Villarosa: ennesimo successo per la “Notte Bianca dei Racconti in Biblioteca”

Magia e letteratura si sono intrecciati venerdì sera nella biblioteca Vincenzo De Simone di Villarosa, che ha ospitato il terzo appuntamento della “Notte Bianca dei Racconti in Biblioteca”, nell’ambito del progetto Biblioinsieme. L’iniziativa, che continua a conquistare il cuore di bambini e famiglie del territorio ennese, ha registrato anche in questa occasione il tutto esaurito.

Dopo i fortunati appuntamenti di Aidone e Calascibetta, è stata la volta di Villarosa di aprire le porte della sua biblioteca per accogliere un gruppo entusiasta di piccoli lettori, pronti a vivere un’avventura notturna tra libri, storie e fantasie condivise.

L’atmosfera accogliente e calorosa che ha avvolto i partecipanti è stata merito della bibliotecaria Laura Cassaro, che ha saputo trasformare gli spazi della biblioteca in un ambiente intimo e festoso, curando ogni dettaglio fino alla realizzazione di colorati cartelloni di benvenuto che hanno accolto i giovani ospiti.

Protagonista indiscusso della serata è stato ancora una volta Raimondo Vecchio, narratore e formatore, che con il suo talento ha saputo catturare l’attenzione dei bambini attraverso racconti coinvolgenti e dinamici giochi di squadra.

La formula vincente del progetto sta proprio nella capacità di far vivere ai bambini serate uniche, offrendo loro esperienze sempre diverse che meravigliano e catturano nel modo meraviglioso della fantasia i piccoli partecipanti.

Numerosi papà e mamme hanno preso parte alla serata, assistendo alla presentazione del progetto e lasciandosi coinvolgere dall’ascolto di un albo illustrato appositamente selezionato per loro, in un momento di condivisione che ha sottolineato il valore intergenerazionale della lettura.

All’evento hanno partecipato l’assessore Alberto Di Nicolò, la presidente dell’Associazione Amici della Festa del Libro – Il Sasso nello Stagno, Fenisia Mirabella, accompagnata dalla vicepresidente Alda La Porta e dai soci Marisa Bruno, Serena Raffiotta e Franz Floresta.

Il progetto Biblioinsieme, promosso dal Comitato di Enna della Società Dante Alighieri in collaborazione con i Comuni di Enna, Aidone, Calascibetta e Villarosa, è sostenuto dalla Fondazione Con il Sud e dal Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura.

L’iniziativa rappresenta un importante momento culturale sul territorio, coinvolgendo attivamente le biblioteche locali e numerose realtà del terzo settore per investire sulle nove generazioni.

L’ultimo appuntamento del ciclo è previsto per domani, venerdì 5 dicembre, presso la biblioteca di Enna, anche questo già sold out, a testimonianza del grande interesse che l’iniziativa ha saputo suscitare nelle comunità coinvolte.

In un’epoca dominata dagli schermi e dalla tecnologia digitale, la “Notte Bianca dei Racconti in Biblioteca” si conferma un’esperienza preziosa che restituisce ai bambini il piacere della lentezza, dell’ascolto e della narrazione condivisa, trasformando le biblioteche da semplici contenitori di libri in spazi vivi di aggregazione culturale e sociale.

Fabio Marino