Villarosa, Di Nicolò nuovo vicesindaco dopo le dimissioni di Ippolito

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Alberto Di Nicolò è il nuovo vicesindaco di Villarosa. Lo ha nominato il sindaco Francesco Costanza con un decreto firmato oggi.

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La nomina arriva dopo le dimissioni di Giuseppe Ippolito, che ha lasciato le cariche di assessore e di vicesindaco con una nota protocollata ieri. Ippolito era assessore dal 2022 e vicesindaco dal giugno 2023, con le deleghe a servizi cimiteriali, agricoltura, sport, turismo e spettacoli, verde pubblico e decoro urbano. Queste deleghe restano al momento al sindaco.

Di Nicolò fa parte della Giunta dal giugno 2023. Ha le deleghe a pubblica istruzione e cultura, ai rapporti con le associazioni, alla formazione del personale e ai rapporti con le Università, con il Consiglio comunale, con la famiglia e con l’Assessorato regionale alle Autonomie locali.