Villarosa, Di Nicolò nuovo vicesindaco: «Collaborazione e lealtà istituzionale per il territorio»

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Formalizzata a Villarosa la nomina di Alberto Di Nicolò a nuovo vicesindaco, in sostituzione di Giuseppe Ippolito. Di Nicolò ha espresso soddisfazione per il nuovo incarico e ringraziato il sindaco per la fiducia accordata.

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“Assumo questo ruolo con emozione sincera e con un profondo senso di orgoglio – ha dichiarato Di Nicolò -. È il riconoscimento di un percorso fatto di impegno, passione e dedizione al servizio della nostra comunità”.

Il nuovo vicesindaco ha inoltre rivolto un ringraziamento ai consiglieri di maggioranza e ai componenti della Giunta comunale, con i quali proseguirà l’attività amministrativa. Di Nicolò ha ringraziato anche il suo predecessore Giuseppe Ippolito per il lavoro svolto durante il mandato.

Tra gli aspetti richiamati dal nuovo vicesindaco figura la collaborazione tra le diverse componenti dell’amministrazione, con particolare riferimento alle attività e ai progetti che riguardano Villarosa e la frazione di Villapriolo: “Villarosa ha bisogno di unità, senza divisioni di sorta, ai fini delle più concrete realizzazioni progettuali”.

Di Nicolò ha infine indicato l’intenzione di proseguire l’attività amministrativa attraverso l’attenzione alle esigenze del territorio.