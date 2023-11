Villarosa: centro polivalente, l’opposizione contesta le nuove tariffe

PUBBLICITÀ

Sono trascorsi dieci giorni dall’esposto dei consiglieri di opposizione del gruppo “Liberi di Esserci” riguardo al centro polivalente di Villarosa. I consiglieri di opposizione hanno richiesto l’accesso agli atti per ottenere tutta la documentazione sulla concessione del campo polivalente e verificare il rispetto della convenzione.

Ieri, con un’apposita delibera di giunta, l’amministrazione comunale ha approvato un nuovo tariffario per l’utilizzo dell’impianto. Le nuove tariffe prevedono 4 euro per la prima ora e 3 euro a partire dalla seconda per i singoli, mentre le associazioni pagheranno 25 euro per la prima ora e 10 euro dalla seconda in poi.

“Tale tariffario, a detta dell’amministrazione – spiegano i consiglieri di opposizione – troverebbe giustificazione negli elevati oneri di gestione che il Villarosa San Sebastiano deve affrontare per il mantenimento della struttura”.

Nella delibera sono citate spese per polizza assicurativa (500 euro annui), energia elettrica (3000 euro annui) e pulizia (200 euro al mese).

L’opposizione ha sollevato delle obiezioni, sottolineando che quando gestivano il centro polivalente con personale interno all’ente la tariffa era di 3,50 euro all’ora, tutte le associazioni avevano pari diritti e non avevano costi di gestione.

“In passato inoltre – prosegue l’opposizione – l’ente locale aveva l’onere di affrontare le spese necessarie per il campo sportivo, circa 8mila euro, che oggi, a seguito della fusione tra Villarosa e San Sebastiano, oltre che vandalizzato è inutilizzato e, quindi, non comporta nessuna spesa per l’ente, e queste somme potrebbero essere utilizzate per il polivalente”.

“L’amministrazione ha motivato la propria decisione di concedere il polivalente a terzi asserendo che l’ente non ha le disponibilità finanziarie e di personale necessari – spiega il gruppo consiliare Liberi di Esserci -. Noi continuiamo a dire che questa è una grossa bugia. Così come si legge nella delibera di giunta, gli oneri di gestione per il polivalente ammontano a 5.900 euro. Se un ente non ha disponibilità finanziarie, perché spende circa 60.000 euro per la festa patronale? Perché impegna 5.490 euro per le luminarie artistiche natalizie? Non sarebbe opportuno spendere i soldi per dei servizi e per la promozione dello sport?”

L’opposizione sostiene che l’impianto dovrebbe tornare alla gestione pubblica.

“Il nostro timore – concludono – è che il Villarosa, che prima (previo nulla osta) utilizzava gli impianti sportivi gratuitamente, oggi per far fronte alle spese dovute agli oneri di gestione dell’impianto sia costretto ad aumentare le tasse d’iscrizione dei ragazzi andando a gravare così sulle famiglie”.