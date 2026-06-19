Villarosa celebra il Pane di San Giuseppe tra tradizione, corsi e laboratori

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“Mani, pani e tradizioni” è la due giorni organizzata nell’ambito delle iniziative promosse dal Comune di Villarosa, guidato dal sindaco Franco Costanza, per il riconoscimento della Denominazione comunale del Pane di San Giuseppe. Il momento culminante sarà l’audizione pubblica del 26 giugno.

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Tra venerdì 19 e sabato 20 giugno si svolgeranno due importanti appuntamenti inseriti nel programma predisposto dall’assessore alle Attività produttive Michelangelo Taravella. Le iniziative uniranno tradizione, presente e futuro, coinvolgendo anche i bambini nella preparazione del Pane di San Giuseppe, prodotto che a Villarosa vanta una tradizione quotidiana lunga quasi tre secoli e una forte valenza identitaria.

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Si comincia venerdì 19 giugno: dalle 15 alle 20, nei locali della Biblioteca comunale, si terrà il primo modulo del corso Inap “Conoscitori del pane”. Nel corso del pomeriggio è prevista anche una visita al Museo della civiltà mineraria e contadina di Villa Lucrezia.

Sabato 20 giugno, dalle 9.30 alle 12.30, si svolgerà il secondo modulo del corso. In programma anche laboratori e workshop dal titolo “Come nasce il Pane di San Giuseppe”.

Dalle 15.30, a Villa Lucrezia, l’associazione Bellarosa proporrà racconti dedicati alla storia del Pane di San Giuseppe. A seguire si terranno laboratori e workshop rivolti ai bambini.